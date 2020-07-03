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Удобрение клубники оказывает очень большое влияние на рост растения, обилие культур и вкус

Однако следует помнить, что клубника не имеет очень высоких требований к удобрениям, поэтому удобрение клубники должно быть умеренным, а удобрения следует дозировать в подходящее время. Посмотрите, как удобрять клубнику на участке, каковы лучшие даты для удобрения клубники и какое удобрение для клубники будет лучше всего.

Удобрение клубники перед посадкой



Выращивание клубники в одном месте обычно длится 4-5 лет, потому что тогда растения приносят все меньше и меньше плодов, и их необходимо заменить новыми. Этот короткий период выращивания клубники в сочетании с относительно низкими требованиями к удобрениям означает, что основное удобрение клубники на участке осуществляется во время подготовки почвы для посадки новых растений.

Клубника лучше всего растет и дает урожай на легких почвах, но в то же время богата гумусом и не очень легко высыхает. Чтобы обеспечить такие условия, необходимо вносить органические удобрения перед посадкой клубники.

Лучшее удобрение для клубники - это компост, который мы сами производим на участке. Навоз может быть заменой . Оба эти удобрения можно использовать в дозе от 30 до 35 литров на 10 м клумбы.

Компост можно давать прямо перед посадкой клубники. В случае навоза следует помнить, что его нельзя использовать непосредственно перед посадкой. Навоз используется для насаждения, и если мы должны дать его перед посадкой клубники, должны быть выполнены два условия. Во-первых, это должен быть компост. Ни при каких обстоятельствах нельзя давать свежий навоз! Во-вторых, его нужно давать не позднее, чем за 5-6 недель до даты высадки клубники. Разложившийся навоз выкапывается с грунтом на глубину 10-20 см на легких почвах и 5-15 см на более тяжелых почвах.

Очень хорошим удобрением для клубники , которую можно использовать как для подготовки почвы к возделыванию, так и для подкормки при выращивании, является базальтовая мука., Это натуральное минеральное удобрение, богатое кремнеземом, которое укрепляет растения и делает их устойчивыми к болезням. Кроме того, базальтовая мука удобряет и аэрирует почву, обогащая ее богатым набором макро- и микроэлементов (включая фосфор, калий, магний, медь, бор, железо и многие другие).

Готовя почву для клубники , в зависимости от качества почвы мы используем дозу базальтовой муки 1,5-3 кг на 1 кв. Поскольку базальтовая мука не содержит азота, в последующие годы мы можем использовать ее в качестве осеннего удобрения в количестве 200-300 г на 10 м земляничного грядки.

Также стоит знать, что в период вегетации клубнику можно полностью посыпать базальтовой мукой, который защищает их от вредителей и болезней. Это, среди прочего проверенный способ против улиток. Перед посадкой клубники также стоит проверить рН почвы на земляничных грядках. Оптимальная реакция почвы для выращивания клубники слабокислая с pH 5,6 - 6,5. На почвах с pH выше 6,5 хлороз может возникать из-за нарушения усвоения железа, а при pH значительно ниже оптимального у клубники может быть дефицит кальция. Поэтому, если рН почвы ниже 5,5, следует проводить известкование почвы для клубники . Мы можем использовать доломит, обычно используемый на земельных участках. Выщелачивание почвы проводится перед посевом на передний план. Мы также помним, что вы не должны использовать одновременно с навозом.

Также целесообразно использовать насаждение для клубники, которое улучшит структуру почвы, обогатит ее органическими веществами и уменьшит рост сорняков. В качестве зеленых удобрений вы можете сеять горчицу, озимый рапс, репу, люпин, полевую фасоль, вику, шляпу или смеси ржи и зимней вики для клубники. Их косят непосредственно перед цветением и оставляют увядать, а затем выкапывают на глубину 15-20 см.

Клубнику уже можно высаживать на таком обогащенном поле. Последующие дозы удобрений дают, когда земляника начинает плодоносить, первая доза обычно весной, а вторая после сбора урожая.

Удобрение клубники весной



Для людей, которые выращивают клубнику исключительно для любителей и не могут самостоятельно выбрать правильные дозы удобрений, для удобрения клубники я рекомендую многокомпонентные минеральные удобрения, разработанные специально для клубники, такие как удобрения Флоровит для клубники и фруктовых кустарников , Fructus для клубники, земляники и малины , Agrecol удобрение для клубники, малины и земляники или биопон удобрение для клубники и земляники .

Конечно, такого вида удобрений гораздо больше, перечислить все невозможно. Выбирая минеральное удобрение для клубники самостоятельноОбратим внимание, что помимо основной формулы NPK, то есть азота, фосфора и калия, удобрение также содержит другие макро- и микроэлементы, необходимые для клубники, то есть магний, серу, кальций, бор, медь, железо, марганец, молибден и цинк. Вы также можете использовать универсально доступные многокомпонентные универсальные удобрения, но вам следует избегать удобрений с очень высоким содержанием азота, таких как Polifoska или Azofoska.

Используя клубничные удобрения, как указано выше, вы можете давать круглогодичную дозу удобрения один раз весной. Тем не менее, более выгодно разделить удобрение клубники на две дозы: первая - весной (обычно большая), а вторая - после сбора плодов. Например, если мы купили удобрение Florovit для клубники и фруктовых кустов , мы можем применять его один раз весной (сразу после начала вегетации, на рубеже марта и апреля) в дозе 0,25 кг удобрения на 10 м цветника с клубникой или разбить на две дозы - 0, 15 кг / 10 м весной и оставшиеся 0,10 кг / 10 м после сбора урожая. Независимо от выбранного удобрения, инструкции по внесению удобрений должны быть указаны на его упаковке.

Если мы хотим удобрять клубнику более экологически, она будет работать естественнобиогумус , который в принципе нельзя передозировать. Это жидкое удобрение, которое разбавляется водой для орошения. Дозировка указана на упаковке. Гуано можно использовать для гранулированных удобрений. Гранулы гуано равномерно распределяются вокруг растений и мягко разрыхляют почву. Тогда поливайте это обильно. Однако гуано является довольно сильным удобрением, поэтому будьте осторожны, чтобы не передозировать его. Целевые клубничные удобрения, основанные на натуральных ингредиентах и богатых органическими веществами, также стоит рекомендовать для использования в любительских посевах, на участках и в приусадебных участках . Они не только отлично удобряют клубнику, но и помогают поддерживать плодородие почвы.

Удобрение клубники после сбора урожая



Следующее оплодотворение клубники производится после сбора плодов, т. Е. Обычно летом. Это необходимо, если весной мы давали меньшую дозу удобрения, которую необходимо дополнить дозой после сбора урожая. В этот период особенно важно дополнять прежде всего азот и калий, а также фосфор, кальций и магний. Оплодотворение клубники после сбора урожая предназначено для того, чтобы растения могли получать новые побеги и листья после обрезки, а также новые цветочные почки, что оказывает большое влияние на плодоношение в следующем году.

Для удобрения клубники после сбора урожая можно использовать компост, ранее упомянутый биогумус или гуано, а также минеральные удобрения . Как и весной, это может быть специальное клубничное удобрениено одинаково хорошо и многокомпонентное универсальное удобрение. В этот период нам не нужно избегать удобрений с высоким содержанием азота. Вы можете легко дать вышеупомянутые Polifoska или Azofoska. Клубнику удобряем после сбора урожая азотными удобрениями не позднее середины августа.

Я не рекомендую азотное удобрение клубники осенью , потому что удобрения, вводимые в этот период, излишне стимулируют рост растений и затрудняют переход в зимний отдых. Хорошим выбором для осени будет уже упомянутая базальтовая мука, которая не содержит азота в своем составе.

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