План по захвату идеальной кожи

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Проблемная кожа—это то, что расстраивает и заставляет комплексовать многих людей

Однако эту проблему можно решить! Как? Просто следуй 16 правилам, и твоя кожа станет идеальной.

1 правило – здоровый образ жизни.

Не секрет, что стресс, неправильный режим сна, отсутствие физической активности и свежего воздуха, злоупотребление алкоголем и курением негативно влияют на здоровье. Состояние кожи также напрямую зависит от образа жизни, который ты ведёшь. Поэтому побольше отдыхай, старайся не нервничать, гулять на свежем воздухе, заниматься спортом, отказаться от алкогольной и табачной продукции и твоя кожа скажет тебе спасибо!

2 правило– необходимо следить за питанием.

Перестань слушать тех, кто говорит, что отсутствует взаимосвязь между питанием и состоянием кожи. Она есть и научно доказана! Необходимо исключить из рациона следующее:

1. молочные продукты

В основном здесь идёт речь о молоке, так как оно содержит лактозу—молочный сахар, а также повышает уровень тестостерона, влияющего на выработку кожного сала, которое в свою очередь закупоривает поры и фолликулы, создавая тем самым благоприятную среду для размножения и обитания бактерий. Конечно, такие молочные продукты как творог и сыр можно употреблять, но в небольших количествах.

2. сладкое

Не спеши пугаться. Отказ от сладкого лишь кажется чем-то невозможным. Для начала попробуй отказаться от сахара на две неделе, и ты увидишь, насколько сильно изменится твоя кожа: уйдёт серый цвет лица, уменьшается количество высыпаний и акне, появится упругость и мягкость. Заметив, хороший результат и положительную динамику в целом, тебе уже и не захочется есть сладости. Тем более мы говорим о сахарозе, а не о фруктозе, содержащейся во фруктах, овощах и мёде. Она та как раз и станет идеальной альтернативой сладкому.

Не будет лишним наладить и баланс воды в организме. Для этого необходимо выпивать 1,5-2 литра воды в день.

3 правило– правильный уход.

Он состоит из нескольких этапов:

1. Очищение

! ph нашей кожи 5,5

Умывайся 2 раза в день (не чаще, иначе разрушишь барьерный слой кожи) с помощью мягких пенок или гелей для умывания, подходящих под твой тип кожи. Например, MANYO FACTORY Herb Green Cleansing Oil, COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser, Purito Defence, Barrier pH Cleanser.

2. Отшелушивание

Под этой процедурой подразумевается использование кислот, а не скрабов. О них вообще стоит забыть, так как они сильно травмируют кожу, а при наличии акне ещё и разносят воспаление по всей ее поверхности. Начать стоит с гликолевой и салициловой кислот. Например, Bravura London Detoxifying Eucalyptus, Astringent Toner 15% AHA, Bravura London Salicylic Acid 2%, COSRX AHA/BHA Clarifying Treatment Toner.

! При пилинге важно использовать SPF, иначе есть риск получения пигментации, от которой очень трудно избавиться в дальнейшем.

3. Увлажнение.

Вне независимости от типа кожи, наличии или отсутствии акне, увлажнение обязательно. Это могут быть и крема, и сыворотки, и тонеры. Среди последних хорошими являются: Klairs Supple preparation facial toner, IsNtree Sensitive Balancing Thermal Toner, Purito Centella Green Level Calming Toner.

4. Восстановление защитного барьера.

Это необходимый этап, так как отсутствие защитного барьера= воспаления. Stratia liquid gold,

Atopalm Real Barrier Intense Moisture являются хорошими средствами.

4 правило- всегда смывай макияж.

Даже если у тебя нет сил вечером снимать макияж, это надо сделать, иначе акне гарантированы.

Для того чтобы смыть макияж отлично подойдёт гидрофильное масло (в нём не должно быть минеральных масел).

5 правило– мой кисти и спонжи.

Если ты используешь кисти и спонжи для нанесения средств при создании макияжа, обязательно мой их после каждого применения, так как они тоже являются источником большого скопления бактерий и микробов.

6 правило– холодное умывание.

Этот пункт не совсем об избавлении от акне, он больше об устранении отёков, но также оказывает благоприятное воздействие на состояние кожи. В начале умывания используйте тёплую воду, а в конце обдайте лицо холодной водой. И да, желательно сделать это ежедневной привычкой.

7 правило– умывай лицо после тренировки.

Если ты занимаешься спортом, обязательно хорошо умывайся после тренировки, иначе пот и грязь, скопившиеся на лице проникнут в поры, что приведёт к высыпаниям.

8 правило– бумажные полотенца.

Никаких общих полотенец и тем более полотенец для рук или тела! Не имеет значение, что полотенцами мы вытираем уже чистую кожу, на нём все равно скапливаются микробы с бешеной скоростью, особенно если оно общее. Поэтому пользуйся бумажными одноразовыми полотенцами, например, «Zeva», аккуратно промакивая ими лицо.

9 правило– чистка лица не чаще двух раз в год.

Многие девушки в погоне за идеальной кожей ходят на чистку лица чуть ли не каждый месяц. Так делать нельзя! Чистка лица—очень травматичная процедура, хоть и достаточно эффективная. Делая её часто, можно истончить барьерный слой кожи, вызвав тем самым ещё большие воспаления. Также ходи на такие процедуры не к кому попало, а к квалифицированным специалистам, имеющим соответствующее образование! Иначе это может привести к непоправимым последствиям.

10 правило– ни в коем случае не дави и не расковыривай прыщи.

При выдавливании прыща часть его содержимого разносится по поверхности кожи, а часть остаётся внутри и распространяется под ней, что вызывает больший по площади очаг воспаления. То есть ты не просто не избавляешься от одного прыща, ты “сеешь” новые.

11 правило– не трогай лицо руками.

По сути, это то же самое, что и с телефоном. На руках и под ногтями скапливается огромное количество грязи и пыли, где живут микробы. Трогая лицо, они «переезжают» в поры, вызывая в них воспалительные реакции, а как следствие высыпания и акне. Поэтому обязательно мой руки и не трогая лицо. Ведь это обычная привычка, от которой можно избавиться.

12 правило– выкини праймер, тональный тон, консилер и другую косметику, забивающую поры и не дающую коже дышать.

Не спеши расстраиваться! Уже спустя 2 недели после соблюдения всех правил ты не узнаешь свою кожу. Лицо станет свежим, чистым, и макияж попросту не понадобится.

13 правило– пользуйся аптечной уходовой косметикой.

Конечно, цены на такие средства, как La Roche-Posay или Avene, мягко говоря, кусаются, но они того стоят. Состав и фармакологическое действие аптечной косметики дают быстрый и хороший результат, что поможет тебе сэкономить на большом количестве дешёвых, но бесполезных средств.

14 правило– спи на спине.

Да, это может показаться сложным. Но опять же это можно сделать правильной привычкой, которая не только улучшит состояние кожи, но и хорошо скажется на здоровье твоего позвоночника и органов брюшной полости. Когда ты спишь на боку или животе, лицо соприкасается с наволочкой подушки, где также скапливаются микробы, что делает появление прыщей предсказуемым. Просто перевернись на спину и у тебя уйдут морщины, отёки и прыщи. А если ты ещё будешь менять наволочку раз в 3-4 дня, твоя кожа будет вообще в полном восторге!

15 правило– убери телефон от лица.

На дисплее телефона скапливается огромное количество микробов. Именно поэтому необходимо протирать телефон антибактериальными салфетками хотя бы два раза в день, и не прикладывать экран к щеке во время разговора, а держать его на расстоянии. Если есть возможность, то воспользуйся наушниками или громкой связью.

16 правило– забудь о загаре.

Многие люди ошибочно полагают, что загар подсушивает кожу, а соответственно и прыщи. Но это совершенно не так. Он вызывает преждевременное старение кожи и акне. Тело тоже подвергается опасности, находясь под воздействием солнечных и ультрафиолетовых лучей. Самое минимальное последствие—ожоги, а самое страшное—нарушение пигментации и рак кожи. Поэтому обязательно используйте SPF, даже если кажется, что пасмурно и солнца нет.

17 правило– фейбилдинг.

Не многие знают, что с помощью фейсбилдинга можно убрать отёки и нависшие веки, сделать овал лица более чётким, скулы более выразительными, и даже немного уменьшить нос. Тон кожи станет ровным и появится здоровый румянец. А всё благодаря улучшению кровообращения в лимфатических тканях. Для этого нужно всего лишь выделить 5 минут утром и вечером, и уже через две недели ты заметишь результат.

Следуй этим несложным правилам и результат не заставит долго ждать!

Фото с сайта Pixabay.com

