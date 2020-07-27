Умер создатель знаменитых костюмов для Дэвида Боуи
В Японии после продолжительной болезни скончался известный дизайнер Кансаи Ямамото.
Как сообщается в его аккаунте в Instagram, дизайнер умер 21 июля от острого миелоидного лейкоза.Ему было 76 лет. Отмечается, что на всем протяжении болезни он сохранял оптимизм и был уверен, что вылечится.
Наибольшую известность и популярность Ямамото получил в 70-х и 80-х годах прошлого столетия. Он выпускал авангардисткие коллекции, которые представлял по всему миру.
Фото @DavidBowieBot via Twitter
Благодаря своему нестандартному взгляду на моду он стал соратником исполнителя Дэвида Боуи, создавая для него необычные сценические костюмы, в том числе для турне с альбомом Ziggy Stardust.
Свою последнюю коллекцию Ямамото представил к осенне-зимнему сезону 1992 года, посел чего начал заниматься организацией крупных развлекательных мероприятий под названием "Супершоу". Одно из его мероприятий прошло в 1993 году в Москве, собрав на Красной площади порядка 120 тысяч человек.