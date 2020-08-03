Как понять, что пора разводиться? Отношения зашли в тупик

23:04

Расставание — тяжёлое решение, однако крах брачных отношений ещё более сложен для всех участников процесса

Попытки сохранить семью могут увенчаться успехом, но иногда даже помощь профессионального психолога не способна исправить ситуацию. Как понять, что отношения зашли в тупик и сохранить их невозможно? Как поступить, чтобы развестись быстро и без душевных травм?

Развод неизбежен?

Согласно исследованиям психологов, в России распадается каждый второй брак. Большинство людей признаёт, что в разводе виноваты оба супруга. Около 30 % респондентов основной причиной называют пьянство и связанное с ним домашнее насилие. Разойтись из-за измены решают около 24 % пар, из-за финансовых трудностей — 21 %. Ещё 19 % считают весомой причиной расставания несовпадение характера, нежелание одной из сторон идти на компромиссы, эгоизм, непонимание.

Интересно: Остывшие чувства и проблемы в сексе признают важными только около 5 % и 2 % соответственно.

Развод — сложное решение, но иногда уйти необходимо. Как понять, есть ли смысл пытаться сохранить брак или пути назад уже нет? Опирайтесь на несколько базовых ценностей, среди которых на первом месте ваша безопасность, затем — чувства, а также рациональная оценка. В последнем пункте вам может помочь профессионал, психолог или юрист.

Адвокат способен взять на себя все хлопоты, связанные с разводом, разделом имущества, защитой прав детей. Возможен развод без вашего участия и присутствия на переговорах и в суде.

Что делать, если супруг или супруга прямо говорят о своём желании разойтись, но вы не готовы к расставанию? Прежде всего, получите консультацию юриста. Он поможет оценить ваше положение и спланировать дальнейшие шаги. Раздел имущества (допустимый в браке) иногда помогает снять острые проблемы и сохранить семью.

Через ЗАГС — по согласию

Если у вас нет несовершеннолетних детей и оба супруга согласны на развод, то расторжение брака можно оформить через ЗАГС. Это самый быстрый и простой способ, но он доступен не всем. Вы можете получить развод, а раздел имущества провести позже — закон это допускает.

Если согласие супруга получить невозможно, то развод в одностороннем порядке оформляют в особых случаях:

муж/жена лишены дееспособности;

осуждены и отбывают заключение сроком дольше 3 лет;

долгое время отсутствуют, признаны умершими или пропавшими без вести.

Заявления о желании развестись супруги подают в ЗАГС совместно (за исключением особых случаев, описанных выше). Необходимо оплатить госпошлину. Уже через 1 месяц вы будете свободны и открыты для новых отношений. Ускорить процесс нельзя, так как этот срок даётся супругам для обдумывания решения и возможности примириться.

Как развестись через суд

Если в семье есть дети, муж или жена не согласны с разводом, разгорелись имущественные споры, то расторгнуть брак можно только через суд. Процесс занимает от 2 месяцев и более, всё зависит от сложности обсуждаемых вопросов. После того, как суд вас разведёт, нужно подождать ещё месяц до получения вступившего в силу судебного решения.

Подать заявление в суд может только один из супругов, оплатив при этом пошлину. Если размер имущественных требований менее 50 000, то надо обращаться в мировой суд. Если имущественный спор затрагивает большие суммы, нет согласия в вопросе о том, с кем останутся дети, подан иск о взыскании алиментов, то такие разводы в большинстве случаев происходят в районном суде. Подавать заявление лучше по месту постоянной регистрации ответчика.

Важно: Есть множество нюансов, позволяющих быстро развестись. Подсказать наиболее короткий путь может опытный юрист по разводам.

В частности, суд отложит рассмотрение дела, если жена беременна или новорождённому ещё не исполнился 1 год (статья 17 Семейного кодекса РФ). Молодым супругам даже без детей, но при несогласии одной из сторон, часто откладывают развод на 3 месяца, давая шанс для примирения. Дольше всего длятся прения по разделу имущества, определению размера алиментов, выбору, с кем останутся дети.

Чтобы сократить время ожидания заветной печати о разводе, посоветуйтесь с адвокатом до того, как подадите заявление в суд. Иногда удобнее сначала развестись, а затем решать остальные вопросы. Это особенно важно, если причиной для развода стали угрозы, грубость или случаи домашнего насилия. Суд может длиться до полугода и дольше, однако из соображений безопасности в таких случаях советуем разъехаться как можно скорее.

Важно: Назначение алиментов, раздел недвижимости и другие имущественные споры можно выделить в отдельное дело. Юрист возьмёт на себя представительские функции и вам даже не потребуется встречаться с бывшим супругом.

Развод без стресса

Вне зависимости от взаимной готовности супругов расстаться, развод в суде чреват огорчениями и проволочками. Любое обращение в государственные органы требует подготовки пакета документов. Не зная закона, человек может легко допустить ущемление своих прав. О всех нюансах развода многие узнают уже в суде, например, о возможности составить брачный договор или добровольное соглашение о разделе имущества.

Пережить этот сложный период вам поможет профессиональная поддержка. Если в задачу психолога входит попытка сохранить брак, а затем — восстановить душевное равновесие клиента, то задача адвоката — защитить ваши права и интересы. Юрист возьмёт на себя подготовку к разводу, посещение суда, участие в переговорах с вашим бывшим/бывшей. Это многократно облегчает процесс расставания, так как избавляет вас от новых споров и скандалов.

Адвокат знает, как максимально сократить срок развода. Он поможет правильно составить соглашение (возможно на любом этапе отношений) или брачный договор (возможно до брака и в браке до момента окончательного развода). Ошибки, допущенные в заявлении, недостающие документы, отсутствие нотариальных заверений — все это значительно осложняет судебные процедуры. Опытный юрист не допустит возникновения проволочек и обеспечит ваш покой в это тяжёлое время.