Киркоров похвастался кроссовками за миллион рублей

14:26

Российский певец Филипп Киркоров выложил в своем инстаграм-аккаунте новые кроссовки из лимитированной коллекции Air Dior х Nike Jordan.

Музыкант сделал селфи в бутике Модного дома Dior, расположенного в Столешниковом переулке в Москве. Он одет в костюм камуфляжной расцветки, бейсболку в тон и указанные кроссовки серо-белой расцветки со свушем, украшенным фирменной монограммой Dior.



Фото @fkirkorov/ Instagram

«Наконец-то они ко мне попали», — прокомментировал фотографию Киркоров.

К фотографии исполнитель приложил скриншот из Telegram-канала «Мур», из которого следует, что изначально стоимость пары такой обуви составляла около 150 тысяч рублей, однако в настоящий момент перекупщики продают ее за один миллион рублей.

Но не все поклонники Киркорова порадовались обновкой своего кумира. Некоторые пользователи посчитали кроссовки необоснованно дорогими.



