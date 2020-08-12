Киркоров похвастался кроссовками за миллион рублей
Российский певец Филипп Киркоров выложил в своем инстаграм-аккаунте новые кроссовки из лимитированной коллекции Air Dior х Nike Jordan.
Музыкант сделал селфи в бутике Модного дома Dior, расположенного в Столешниковом переулке в Москве. Он одет в костюм камуфляжной расцветки, бейсболку в тон и указанные кроссовки серо-белой расцветки со свушем, украшенным фирменной монограммой Dior.
Фото @fkirkorov/ Instagram
«Наконец-то они ко мне попали», — прокомментировал фотографию Киркоров.
К фотографии исполнитель приложил скриншот из Telegram-канала «Мур», из которого следует, что изначально стоимость пары такой обуви составляла около 150 тысяч рублей, однако в настоящий момент перекупщики продают ее за один миллион рублей.
Но не все поклонники Киркорова порадовались обновкой своего кумира. Некоторые пользователи посчитали кроссовки необоснованно дорогими.