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Киркоров похвастался кроссовками за миллион рублей

14:26 12.08.2020

Российский певец Филипп Киркоров выложил в своем инстаграм-аккаунте новые кроссовки из лимитированной коллекции Air Dior х Nike Jordan.

Музыкант сделал селфи в бутике Модного дома Dior, расположенного в Столешниковом переулке в Москве. Он одет в костюм камуфляжной расцветки, бейсболку в тон и указанные кроссовки серо-белой расцветки со свушем, украшенным фирменной монограммой Dior.


Фото @fkirkorov/ Instagram

«Наконец-то они ко мне попали», — прокомментировал фотографию Киркоров.

К фотографии исполнитель приложил скриншот из Telegram-канала «Мур», из которого следует, что изначально стоимость пары такой обуви составляла около 150 тысяч рублей, однако в настоящий момент перекупщики продают ее за один миллион рублей.

Но не все поклонники Киркорова порадовались обновкой своего кумира. Некоторые пользователи посчитали кроссовки необоснованно дорогими.


 

Темы: Стиль звезды
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Комментарии читателей
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12.08.2020, 17:45
Гость: Напоминает это пивец "новых русских" из 90х

Встречаются двое таких. Один хвастается заграничным галстуком, купленным за три сотни баксов. Второй комментирует покупку:" Да, пролетел ты, братишка. Вон там за углом есть магазин, где точно такие же 500 можно купить". Чем умным бы похвастался.
12.08.2020, 17:09
Гость: Бедняга

Если вкуса нет - это надолго.
12.08.2020, 16:20
Гость: Макар

А что, у Киркорова есть поклонники?
Да, велика Россия и и...в в ней не счесть...
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