Показания к проведению ринопластики

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Ринопластика или пластика носа – популярная пластическая операция, с помощью которой можно кардинально преобразить лицо

Ринопластика или пластика носа – популярная пластическая операция, с помощью которой можно кардинально преобразить лицо. Эта операция проводится в большинстве клиник пластической хирургии не только в России, но и в других странах. За помощью к хирургам обращаются женщины и мужчины в разном возрасте, так как нередко из-за врожденных или приобретенных дефектов приобретаются комплексы.

Ринопластика в Москве проводится только при отсутствии противопоказаний. Показания к операции – эстетические дефекты, которые портят внешность, влияют на самооценку. Чаще всего пациенты обращаются за помощью к врачу в следующих случаях:

горб на носу;

опущенный кончик носа;

длинный нос;

широкая спинка;

искривление перегородки;

проблемы с дыханием.

Ринопластика помогает решить не только эстетические проблемы, но и улучшить общее самочувствие. Например, при проблемах с дыханием нарушается сон. Он важен для восполнения сил и полноценного отдыха. На фоне тревожного сна может развиваться депрессия, хроническая усталость и сопутствующие проблемы со здоровьем. Если вы оказались в подобной ситуации, то обратитесь за консультацией к врачу. Он подскажет, сможет ли ринопластика решить ваши проблемы.

Где записаться на пластику носа в Москве?

Пластика носа – операция, которая проводится уже не первый год. Хирурги накопили много опыта, навыков, используют современные методы, что делает такую манипуляцию безопасной. Но это не исключает необходимость ответственно подойти к выбору клиники. В Москве подобные услуги оказывает многопрофильная клиника «Медиал». Здесь работают опытные врачи разного профиля работы. Непосредственно перед операцией с каждым пациентом проводится консультация. Врач определяет спектр работ, дает консультации, предлагает способы решения проблемы.

Обращаясь в многопрофильную медицинскую клинику, вы сможете воспользоваться рядом преимуществ:

новейшие технологии;

персональный подход к каждому пациенту;

использование качественных материалов;

гарантия комфорта и полной безопасности каждого пациента;

подготовленные и опытные специалисты (врачи постоянно повышают квалификацию, посещают международные форумы, конференции);

беспроцентная система рассрочки;

каждый месяц проходят новые акции.

В 2010 году эта многопрофильная клиника вошла в ассоциацию клиник медицинской косметологии и пластической хирургии. В клинике также ведут прием специалисты узкого профиля, которые персонально работают с каждым клиентом. Прием ведется строго по времени, поэтому нет утомительного ожидания и очередей. При записи на консультацию можно выбрать удобную дату и время для визита. Клиника предлагает европейский сервис, большой выбор процедур. За годы своей работы она заработала безупречную репутацию, так как всегда на первое место ставит комфорт и безопасность своих клиентов. Отзывы благодарных клиентов представлены на официальном сайте медицинского центра.