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Disney превратит Золушку в толстушку в угоду модным трендам

15:19 9.10.2020

Компания Disney осовременит своих принцесс в серии книг под названием «Meant to Be». Как пишет The Hollywood Reporter, первой книгой серии станет новелла «If The Shoe Fits» («Если туфелька подойдет») писательницы Джули Мерфи.

В книге классическая история Золушки получит новое прочтение, а сама главная героиня - новый облик. 

Главная героиня по имени Синди дипломированный дизайнер обуви и обладательница пышных форм. Она пытается построить свою карьеру, работая на мачеху, которая оказывается исполнительным продюсером популярного американского реалити-шоу «Before Midnight». Синди добровольно соглашается заменить выбывшего участника, надеясь, что это ей поможет начать карьеру в мире моды.

На шоу она оказалась единственной полной участницей, став в итоге иконой движения бодипозитива для женщин во всем мире. 

Книга поступит в продажу 3 августа 2021 года.

В последние несколько лет набирает обороты движение бодипозитива во всем мире. Так называемые модели плюс-сайз все чаще оказываются на обложках модных журналов и участницами модных показов. Тем самым мир пытается отойти от излишне худощагого образа женщины, что нередко становилось причиной пишевых расстройств в погоне за недостижимым стандартом красоты.

Однако у этого движения есть и обратная сторона. Бодипозитивные модели забывают говорить о проблемах, которые сопровождают обладательниц лишнего веса, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

Темы: Возраст женщины и ее внешность, Женщина в современном мире, Литература в мире
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Комментарии читателей
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09.10.2020, 19:20
Гость: blog2038,.

"Дисней превратит Золушку в толстушку в угоду модным трендам"
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Я думаю что что во времена Шарля Перо именно эти формы и были в ходу.
09.10.2020, 16:58
Гость: Шило

Идиотизм!
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