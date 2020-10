Disney превратит Золушку в толстушку в угоду модным трендам

15:19

Компания Disney осовременит своих принцесс в серии книг под названием «Meant to Be». Как пишет The Hollywood Reporter, первой книгой серии станет новелла «If The Shoe Fits» («Если туфелька подойдет») писательницы Джули Мерфи.

В книге классическая история Золушки получит новое прочтение, а сама главная героиня - новый облик.

Главная героиня по имени Синди дипломированный дизайнер обуви и обладательница пышных форм. Она пытается построить свою карьеру, работая на мачеху, которая оказывается исполнительным продюсером популярного американского реалити-шоу «Before Midnight». Синди добровольно соглашается заменить выбывшего участника, надеясь, что это ей поможет начать карьеру в мире моды.

На шоу она оказалась единственной полной участницей, став в итоге иконой движения бодипозитива для женщин во всем мире.

Книга поступит в продажу 3 августа 2021 года.

В последние несколько лет набирает обороты движение бодипозитива во всем мире. Так называемые модели плюс-сайз все чаще оказываются на обложках модных журналов и участницами модных показов. Тем самым мир пытается отойти от излишне худощагого образа женщины, что нередко становилось причиной пишевых расстройств в погоне за недостижимым стандартом красоты.

Однако у этого движения есть и обратная сторона. Бодипозитивные модели забывают говорить о проблемах, которые сопровождают обладательниц лишнего веса, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет.