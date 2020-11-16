Принц Чарльз объявил о выпуске собственной линии одежды

Наследник британского престола принц Чарльз анонсировал выпуск собственной коллекции одежды, разработанной совместно с итальянскими модельерами.

Как пишет издание People, самая дешевая вещь в коллекции стоит 475 долларов. В коллекции также есть женское пальто за 1495 долларов, хлопковая рубашка за 795 долларов и блейзер за 1350 долларов.

По мнению принца Чарльза, одежда должна быть превосходного качества и тогда она прослужит долго. И тогда не будет надобности покупать много вещей, тем самым уменьшается вред, наносимый окружающей среде во время производства.

"А за качество надо платить", — прокомментировал принц Чарльз.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.11.2020, 19:37
    Гость: Юляша

    Уже лет 30 я удивляюсь полному отсутствию чувства вкуса и красоты у этого господина...

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