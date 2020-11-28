Рождество для мальчика 10 лет

23:18 28.11.2020

Рождество – особенный праздник, который любят и дети, и взрослые по всему миру

Этот праздник имеет множество традиций, обычаев, суеверий. Многие любят Рождество, потому что это праздник любви, тепла, веры, добра и счастья. Это возможность провести время в кругу семьи, близких и любимых людей.

Рождество встречают 7 января. К празднику украшаются улицы больших и маленьких городов, устраиваются ярмарки и распродажи. Особенно тщательно к Рождеству готовятся дети. Они украшают дома и квартиры, обдумывают, какие бы хотели получить подарки, готовят себе наряды.

Не многие родители уделяют время тому, чтобы объяснить детям, что означает этот прекрасный и волшебный праздник Рождество. Как правило, дети 10-11 лет уже достаточно развиты, эрудированны. Многие могут и без помощи родителей найти ответы на свои вопросы. Если ребенок крещен и родители считают себя верующими людьми, они могут объяснить своему сыну, кто такой Иисус Христос, ведь основная и первоначальная цель празднования - воспоминание и прославление события явления во плоти Сына Божия. Еще ребенка можно заинтересовать рассказами о рождественских традициях. Например, мальчики чаще всего не любят убираться в своих комнатах. А в Рождество как раз нельзя заниматься уборкой и всякими хозяйскими делами. Этот день создан для покоя и радости. И вот еще один интересный факт, который может заинтересовать любопытного ребенка: у католиков и православных не было традиции наряжать елку перед Рождеством. Обычай наряжать деревья был перенят у язычников. Особое значение имеет вечер накануне Рождества. Его так же называют Сочельник. В Сочельник принято гадать. А вот самый долгожданный для каждого ребенка момент – обмен подарками, традиционно должен проводиться в полночь. В это время дорогие друг другу люди могут обменяться презентами, поздравлениями. А еще в полночь принято загадывать желания, которые обязательно сбываются.

Дети верят в чудеса. Мальчики в 11 лет, как правило, имеют мечты, которые обязательно хотят осуществить. Многие просят у родителей купить им какую-то вещь или сами копят деньги на осуществление своей мечты. Чтобы угодить мальчику 11 лет с рождественским подарком, родители должны либо заранее спросить, что хотел бы получить на праздник их ребенок, либо вспомнить, возможно, ребенок обмолвился о своем желании во время какого-то разговора. Важно, чтобы подарок был долгожданным, оригинальным, нужным и полезным. Многие родители долго ломают голову над тем, что подарить своему ребенку. В этом случае им пригодится статья, в которой перечислены идеальные рождественские подарки для мальчика. Среди перечисленных вариантов представлены подарки для усидчивых (настольные игры, головоломки) и для активных мальчиков (скутер), для тех, кто любит гаджеты (экшн-камера, робот), и тех, кто предпочитает классику (твист, настольный футбол).