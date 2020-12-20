Где найти няню

02:09 20.12.2020

Появление ребенка в семье – огромная радость

Счастливые мамы и папы, бабушки и дедушки, другие родственники и близкие друзья поначалу не спускают с рук маленькое чудо: затаив дыхание, следят за каждой его улыбкой, кормят, пеленают, играют, отдают ему всю свою любовь, без остатка. Но жизнь стремительная и суетливая, время летит быстро, ребенок подрастает, отдавать его в ясли не хочется, да и с учетом очередей - не всегда получается. У друзей и родственников полно своих забот, бабушки и дедушки тоже часто бывают заняты и не могут помочь, папа продолжает обеспечивать семью, да и маме пора выходить на работу. И тогда все понимают, что ребенку требуется няня.

Как найти няню?

Совсем недавно многие считали, что пригласить к ребенку няню могут позволить себе только люди с большим материальным достатком. Но сегодня Интернет и газеты «пестрят» объявлениями, предлагающими услуги няни для детей. В няни идут и студенты-старшекурсники, и бывшие инженеры, оставшиеся без работы, и пенсионеры без специального педагогического или медицинского образования и прочие граждане, ищущие дополнительный заработок и считающие эту работу очень простой. Они берут за свой труд небольшую оплату, но стоит ли доверять своего ребенка случайным людям?

Можно попробовать решить проблему по-другому: рассказать всем знакомым, что вашему ребенку требуется няня, но этот способ вряд ли сработает. Жизнь не стоит на месте, и если «одна прекрасная женщина» два года назад сидела с малышом вашей соседки, то сейчас она вполне вероятно нашла постоянную работу или переехала в другой район.

Поэтому лучше всего обратиться к профессионалам. Сервис https://youhelp.ru предлагает услуги разного персонала, в том числе нянь. Специалисты понимают, что подбор няни, человека, которому вы доверите своего ребенка – процесс очень важный, и ошибки здесь быть не должно. Вам порекомендуют нескольких претенденток, соответствующих обязательным требованиям: обладающих терпением и выдержкой, умеющих находить индивидуальный подход к каждому ребенку, способных в случае необходимости оказать малышу первую помощь. Вам останется только решить, чего вы ждете от будущей няни.

Как выбрать няню?

Если ваш ребеночек совсем маленький, то вам требуется няня, может быть без проживания, но желательно, чтобы в случае необходимости она могла быстро до вас добраться. Медицинское образование у нее должно быть обязательно, а также опыт работы с детьми грудного возраста.

Ребенок от одного года до трех лет активно познает мир. В этом возрасте за ним нужно не только ухаживать, но и прививать ему некоторые навыки, а это уже воспитательный процесс. В агентстве есть няни, имеющие педагогическое образование.

Ребенку в возрасте от трех до шести лет требуется няня, способная подготовить его к школе. Желательно, чтобы она имела представление о программах, по которым обучают детей именно в этом городе.

Выбрав няню, заранее обсудите с ней все вопросы, касающиеся ухода за ребенком, его воспитания, а также график работы и дополнительные обязанности. Чтобы впоследствии не возникло недоразумений, постарайтесь учесть все мелочи. Не забывайте, что няня – это не домработница, и если вы хотите, чтобы во время прогулки с ребенком она успевала сходить в магазин за продуктами, обсудите этот момент заранее и отразите в договоре отдельным пунктом. Также обсудите и возможность сверхурочной работы, если в этом возникнет необходимость. Естественно, в этих случаях вам придется оплачивать няне дополнительные услуги.

Помните о том, что вы можете установить няне испытательный срок. И если вас не устроят ее профессиональные или личностные качества, то агентство предоставит вам другую няню, согласно условиям договора.