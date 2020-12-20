Где найти няню
Счастливые мамы и папы, бабушки и дедушки, другие родственники и близкие друзья поначалу не спускают с рук маленькое чудо: затаив дыхание, следят за каждой его улыбкой, кормят, пеленают, играют, отдают ему всю свою любовь, без остатка. Но жизнь стремительная и суетливая, время летит быстро, ребенок подрастает, отдавать его в ясли не хочется, да и с учетом очередей - не всегда получается. У друзей и родственников полно своих забот, бабушки и дедушки тоже часто бывают заняты и не могут помочь, папа продолжает обеспечивать семью, да и маме пора выходить на работу. И тогда все понимают, что ребенку требуется няня.
Как найти няню?
Совсем недавно многие считали, что пригласить к ребенку няню могут позволить себе только люди с большим материальным достатком. Но сегодня Интернет и газеты «пестрят» объявлениями, предлагающими услуги няни для детей. В няни идут и студенты-старшекурсники, и бывшие инженеры, оставшиеся без работы, и пенсионеры без специального педагогического или медицинского образования и прочие граждане, ищущие дополнительный заработок и считающие эту работу очень простой. Они берут за свой труд небольшую оплату, но стоит ли доверять своего ребенка случайным людям?
Можно попробовать решить проблему по-другому: рассказать всем знакомым, что вашему ребенку требуется няня, но этот способ вряд ли сработает. Жизнь не стоит на месте, и если «одна прекрасная женщина» два года назад сидела с малышом вашей соседки, то сейчас она вполне вероятно нашла постоянную работу или переехала в другой район.
Поэтому лучше всего обратиться к профессионалам. Сервис https://youhelp.ru предлагает услуги разного персонала, в том числе нянь. Специалисты понимают, что подбор няни, человека, которому вы доверите своего ребенка – процесс очень важный, и ошибки здесь быть не должно. Вам порекомендуют нескольких претенденток, соответствующих обязательным требованиям: обладающих терпением и выдержкой, умеющих находить индивидуальный подход к каждому ребенку, способных в случае необходимости оказать малышу первую помощь. Вам останется только решить, чего вы ждете от будущей няни.
Как выбрать няню?
- Если ваш ребеночек совсем маленький, то вам требуется няня, может быть без проживания, но желательно, чтобы в случае необходимости она могла быстро до вас добраться. Медицинское образование у нее должно быть обязательно, а также опыт работы с детьми грудного возраста.
- Ребенок от одного года до трех лет активно познает мир. В этом возрасте за ним нужно не только ухаживать, но и прививать ему некоторые навыки, а это уже воспитательный процесс. В агентстве есть няни, имеющие педагогическое образование.
- Ребенку в возрасте от трех до шести лет требуется няня, способная подготовить его к школе. Желательно, чтобы она имела представление о программах, по которым обучают детей именно в этом городе.
Выбрав няню, заранее обсудите с ней все вопросы, касающиеся ухода за ребенком, его воспитания, а также график работы и дополнительные обязанности. Чтобы впоследствии не возникло недоразумений, постарайтесь учесть все мелочи. Не забывайте, что няня – это не домработница, и если вы хотите, чтобы во время прогулки с ребенком она успевала сходить в магазин за продуктами, обсудите этот момент заранее и отразите в договоре отдельным пунктом. Также обсудите и возможность сверхурочной работы, если в этом возникнет необходимость. Естественно, в этих случаях вам придется оплачивать няне дополнительные услуги.
Помните о том, что вы можете установить няне испытательный срок. И если вас не устроят ее профессиональные или личностные качества, то агентство предоставит вам другую няню, согласно условиям договора.
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