Выбираем мебель в спальню

01:29 24.12.2020

Спальня – это комната в доме, где человек расслабляется, отдыхает и набирается сил на следующий день.

Для того, чтобы отдых был полноценным, необходимо оснастить это пространство максимально качественной и удобной мебелью. К вопросу выбора мебели для спальни нужно подходит максимально ответственно, так как от нее, во многом, будет зависеть настроение человека после сна.

Главные элементы спального гарнитура

Стандартная спальня должна быть укомплектована следующими предметами:

- спальным местом (кроватью),

- шкафом для расположения личных вещей,

- тумбочками (в идеале их должно быть две, они обязаны располагаться с каждой стороны спального места).

Дополнительно в спальный гарнитур могут включаться комод и туалетный столик. Во время подбора мебели стоит обращать внимание на габариты пространства. Естественно, что, если площадь комнаты составляет не больше 10 кв.м., то огромная кровать будет смотреться там неуместно. Аналогично можно сказать и об огромных площадях, где располагаются маленькие предметы.

Выбор кровати

Кровать является главным элементом любой спальни. Во время выбора данного предмета стоит обращать внимание на такие факторы:

- количество людей (их вес и рост), которые будут спать в ней,

- общее стилевое оформление помещения,

- размеры комнаты.

Если в спальне будет жить один человек, то односпальной либо полуторной модели будет вполне достаточно. Если мебель выбирается для семейной пары, то стоит приобрести двуспальную кровать (когда площадь позволяет). Габариты места для сна прямо пропорционально сказываются на комфорте отдыха людей. Лучше, чтобы к кровати был свободный доступ с трех сторон.

Кроме дизайнерского исполнения и размеров, при выборе спального места нужно обращать взоры на качество матраса. Стоит отдавать предпочтение современным ортопедическим моделям.

Важность экологической составляющей

Поскольку в спальне люди проводят довольно много времени, то экологичность мебели является немаловажным критерием в ее выборе. Лучше отдавать предпочтение изделиям, создаваемым из натуральных материалов (металла, дерева). Также хорошими вариантами будут модели, изготовленные из шпона, МДФ и ДСП. При покупке необходимо запрашивать у продавца сертификаты качества на реализуемую продукцию.

Достоинства комплектов

Многие владельцы домов предпочитают покупать готовые комплекты мебели для спален. К достоинствам таких вариантов стоит отнести следующие особенности:

- выполнение в едином стиле,

- хорошую сочетаемость расцветки,

- возможность подбора требуемого дизайна к конкретному исполнению помещения,

- разнообразные комплектации.

Если места в доме не хватает, а вы желаете иметь дополнительное место для расположения гостей в вашем доме после вечеринки, то стоит обратить внимание на угловые диваны со спальным местом на кухню, отличающиеся дизайном, размерами и материалами изготовления.