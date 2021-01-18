Россияне утратили желание ходить в магазины одежды

15:04 18.01.2021

Жители России из-за пандемии сократили расходы на покупку новой одежды, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на исследование Fashion Consulting Group (FCG).

Отмечается, что рынок модной одежды за 2020 год сократился на 25% по стравнению с 2019 годом. По прогнозам экспертов, отечественный рынок вернется к докризисным показателям не ранее 2023-2025 года.

По словам гендиректора FCG Анны Лебсак-Клейманс, падение прибыли ритейлеров еще значительнее, чем снижение продаж.

При этом, в фэшн-сегменте онлайн-продаж наблюдается рост. Так, в прошлом году объем интернет-шоппинга в модной индустрии вырос на 11% по сравнению с прошлым годом, достигнув 245,2 миллиарда рублей. Ожидается, что к концу 2021 года он достигнет 335,2 млрд рублей, увеличившись на 37%, а к 2025 году может превысить 1 трлн рублей.