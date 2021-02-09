Интернет магазин косметики Орифлейм

20:37 9.02.2021

Шведский косметический бренд Орифлейм (Орифлэйм) раскрутили в 1967 году братья аф Йокники, Роберт и Йонас, используя метод "прямых продаж". К 2015 году ежегодный товарооборот компании составлял 1.2 млрд долларов, из которых на Швецию приходится всего 5%, большая часть продаж распределяется по 65 странам мира.

То есть Орифлейм, это крупная интернациональная компания, представленная на фондовой бирже в Стокгольме.

Устаревшая модель.

Принято считать, что "прямые продажи" — это такой вид торговли, при котором компания производитель контактирует непосредственно с покупателем, без участия посредников или любых третьих лиц. Но это ошибочное мнение, так как посредник между фирмой производителем и конечным покупателем, все таки, есть - это консультанты Орифлейм.

Например, раньше, чтобы купить шведскую косметику, нужно было посмотреть бумажный каталог с продукцией, выбрать нужный товар, найти консультанта-продавца компании, сделать заказ этому консультанту. В свою очередь, консультант-продавец размещал полученные заказы по телефону, на специализированных складах, ждал курьера, который доставлял заказ, в один из офисов Орифлейм, и только затем, приносил нужную продукцию клиенту.

Далеко не самый короткий путь движения произведенного товара компании до конечного пользователя.

Скажем прямо, с развитием интернет, метод "прямых продаж" устарел и стал малоэффективным, в то время, как любой интернет-магазин косметики делает все в разы быстрее и не нуждается в армии консультантов, которым нужно оплачивать трудозатраты.

Международный интернет-магазин Орифлейм.

Анализируя рынок сбыта, было принято решение сосредоточиться на онлайн-продажах (2016 год). Компания Орифлейм закрыла 90% своих представительств, распродала недвижимость, оставив головные офисы в столицах и в нескольких городах-миллионниках, затем начала переводить свои продажи в интернет.

С этой целью, разработали большой международный интернет магазин (oriflame.com) с логистическими складами на 4 континентах (65 стран).

Внедрили несколько онлайн-сервисов, для стимулирования продаж - онлайн каталог, личный кабинет и форму для регистрации. Сосредоточились на продвижении бренда в социальных сетях.

Онлайн каталог Орифлейм.

Особенность интернет-магазина в том, что весь ассортимент косметики представлен в онлайн каталоге, точной копии бумажного каталога Орифлейм, только в электронном виде.

Такой каталог удобно отправлять по электронной почте, пересылать в мессенджерах или делиться в социальных сетях. Это позволяет увеличить количество визуальных контактов пользователя с ассортиментом косметики, а значит возрастает вероятность покупки.

Цены и ассортимент каталога меняются каждые 3 недели или 17 раз в год. В течение года, компания публикует 17 онлайн-каталогов, что, в свою очередь, увеличивает интерес клиента посмотреть новый каталог 17 раз на протяжении года. А значит, опять растет вероятность покупки.

Личный кабинет Орифлейм.

Каждому посетителю интернет-магазина Орифлейм предлагается использовать личный кабинет для покупок.

Чтобы войти в личный кабинет на сайте Орифлейм необходимо ввести свой номер консультанта (логин и пароль).

Личный кабинет - это собственный аккаунт в онлайн-магазине. Из кабинета удобно работать с каталогом, мониторить цены, отслеживать распродажи, оплачивать заказ и оформлять доставку товара на дом. Главная особенность в том, что при покупке из личного кабинета Орифлейм, цены на весь ассортиментов товаров ниже на 20%, чем цены в обычном каталоге. Скидка 20% позволяет экономить около 200 долларов в год. Отличный бонус!

Цель личного кабинета - персонификация пользователя. Компания хочет понимать своего клиента и удерживать его внимание на бренде Oriflame как можно дольше. Поэтому предлагается такой сервис и скидка-20%.

Чтобы получить свой кабинет, нужно отправить в компанию данные, через онлайн форму для регистрации.

Форма для онлайн-регистрации в Орифлейм.

Чтобы зарегистрироваться в Орифлейм, заполняется все поля онлайн-формы: ФИО, дата рождения, номер мобильного телефона, email (если есть), адрес для доставки заказов, почтовый индекс. Затем, важно нажать кнопку "ОТПРАВИТЬ".

В течение нескольких минут данные пользователя будут обработаны и, на указанный при регистрации мобильный телефон, придет SMS с номером консультанта (логином) и паролем от личного кабинета на сайте компании.

Теперь, используя логин и пароль, клиент может делать заказ на сайте интернет-магазина Орифлейм, а вся продукция в корзине будет дешевле на 20%. Сумма заказа может быть любой. Минимальная частота размещения заказов 1 раз в полгода, иначе номер и пароль потеряют актуальность и деактивируются из системы.

Результат.

Первые позитивные результаты перехода на онлайн-торговлю не заставили себя долго ждать. Ценные бумаги компании Орифлейм (Oriflame Cosmetics SA SDB) выросли в цене уже к концу следующего отчетного финансового 2017 года.

Сейчас, позитивная динамика продолжается вместе с ростом товарооборота. Компания достигла пика продаж 1.5 млрд долларов в год.Прирост произошел за счет рынков Китая и стран Южной Америки.

Сегодня, интернет-магазин Орифлейм всем понятен и привычен, но ведь было время, когда компания сомневалась в целесообразности онлайн продаж...