Сроки весеннего призыва в 2021 году: основные правила, освобождение от службы в армии

17:55 24.02.2021

Весенний призыв на обязательную службу в армию проводится ежегодно

Повестка в армию выдается молодым людям в возрасте от 18 до 27 лет. Юноши должны знать, как проходит весенний призыв и в каких случаях можно получить освобождение от службы.

Особенности весеннего призыва



Каждый год весенний призыв начинается 1 апреля и продолжается до 15 июля. Важным моментом является подписание соответствующего Указа президентом РФ перед началом призыва. Следующим этапом становится вручение повесток призывникам.

После получения такой повестки гражданин обязан явиться в военный комиссариат для прохождения медицинской комиссии. Специалисты, входящие в состав комиссии, определяют годность призывника к срочной службе, а также устанавливают категорию годности.

Исходя из присвоенной категории, призывник распределяется в такие войска:

• сухопутные войсковые части;

• десантные войска (либо спецподразделения);

• ВМФ;

• воздушно-космические силы;

• ракетные войска стратегического назначения.

На практике предварительное распределение происходит еще в 16 лет, а затем просто подтверждается в случае, если у гражданина не обнаружено ухудшения здоровья.

Сроки весенней призывной кампании 2021 года



Сроки весеннего призыва в 2021 году не изменятся. Призыв начнется 1 апреля и будет осуществляться по 15 июля.

Следует знать, что для некоторых категорий граждан призывного возраста действуют исключения из этого правила:

• Отсрочка на один месяц действует для жителей районов Крайнего Севера и лиц, осуществляющих педагогическую деятельность. Военный комиссариат направит повестку этим категориям призывников только с 1 мая.

• Не попадают под весеннюю призывную кампанию граждане, проживающие и работающие в сельской местности. Время их призыва переходит на осень. При этом возможна отсрочка до окончания сезонных сельскохозяйственных работ.

Правительством РФ не предусмотрено никаких изменений относительно сроков процедуры, порядка ее проведения, а также продолжительности срочной службы. Независимо от рода войск, куда будет распределен новобранец, период срочной армейской службы составит 12 календарных месяцев.

Важно знать, что вручение повестки сотрудниками военного комиссариата возможно только в четко обозначенные сроки Указом Президента РФ. По этой причине гражданин призывного возраста, получивший повестку из военкомата до 1 апреля, может проигнорировать ее. Основанием для неявки является нарушение сроков весенней призывной кампании. Кроме того, не является законным вручение повестки лицу, не достигшему 18 лет.

Кто будет освобожден весной 2021 года от срочной службы



Не подлежат призыву граждане, получившие освобождение или отсрочку по медицинским показаниям.

Также весенний призыв не распространяется на таких юношей:

• студентов очных отделений ВУЗов, аспирантов и лиц, получивших научную степень;

• сотрудников МВД, ФСБ, МЧС;

• граждане, находящиеся под следствием;

• лица с действующей судимостью;

• отцы-одиночки либо лица, осуществляющие уход за инвалидом первой группы или престарелым родственником;

• граждане, имеющие двух и более детей.

Свои права на отсрочку от призыва или на полное освобождение от срочной армейской службы граждане призывного возраста обязаны подтвердить документами, лично посетив военный комиссариат.

