Анджелина Джоли продала пейзаж Черчилля за рекордную цену

11:46 2.03.2021

Актриса Анджелина Джоли продала через аукционные торги единственную картину, написанную британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем во время Второй мировой войны.

Как сообщает "Интерфакс", полотно было продано 1 марта на аууционе Christie's за рекордные 11,5 млн долларов. Стартовая цена лота составляла 2 млн долларов. Предыдущий рекорд художественных работ британского политика был установлен в 2014 году на аукционе Sotheby's, тогда полотно было продано за 2,7 млн долларов.

Черчилль написал картину "Минарет мичети Аль-Кутубия" в 1943 году после встречи с союзниками по антигитлеровской коалиции в Касабланке. На ней изображен закат в Маракеше - один из излюбленных сюжетов Черчилля.

В последствии Черчилль подарил картину Рузвельту, который в 60-х годах продал пейзаж некоему кинематографисту. Затем картина попала в собственность неизвестной семьи в Новом Орлеане, где хранилась более 50 лет в шкафу. В 2011 году картину, которая на тот момент принадлежала галерее Рау, выкупил актер Брэд Питт и подарил Анджелине Джоли.