Какую кофемашину выбрать для дома: критерии выбора кофемашины

19:15 30.03.2021

Утро для многих начинается не с первыми лучами солнца, а с аромата свежего кофе — такова нынешняя ситуация в мире, и с этим, увы или к счастью, трудно что-либо сделать. Бодрящий напиток не только твердо вошел в нашу повседневную жизнь, но и стал своего рода культом.

Вспомните, сколько времени вы потратили, стоя в очереди за стаканчиком горячего зернового кофе? Ответ: слишком много.

Выход из этой ситуации очевиден и наверняка не раз приходил вам в голову: покупка кофемашины для дома.

Конечно, если вы предпочитаете употреблять кофе во время прогулки или в кафе, заказываете его всего пару раз в месяц, вряд ли есть острая необходимость покупать кофемашину домой. Но если потребление кофе стало вашим ежедневным ритуалом, такое приобретение быстро окупится и принесет желанное удовлетворение.

Такая покупка может показаться серьёзной и дорогостоящей, поэтому для начала разберемся, какими характеристиками должна обладать ваша образцовая кофемашина.

Характеристики кофемашины для дома — какую выбрать

Во-первых, почему не кофеварка? Тут понятно, у занятого человека нет времени следить за приготовлением напитка самостоятельно, тем более в утреннее время, когда каждая минута на счету. Конечно, кофеварка будет стоить дешевле, чем кофемашина, но не сможет минимизировать участие человека в процессе и при этом приготовить идеальный кофе.

Во вторых, кофемашина — автоматизированное устройство, которое позволяет получить готовый приятный напиток спустя 30 секунд после включения. Для приготовления кофе в кофемашине достаточно засыпать кофейные зерна и добавить воды или молока по вкусу.

Часто случается, что покупателя соблазняет невообразимое количество функций кофемашины, но при повседневном использовании они так и остаются неопробованными. Для этого перед покупкой стоит определить свои приоритеты и выбрать кофемашину для дома с теми функциями, которые вы будете использовать.

Чтобы сделать правильный выбор, ответьте себе на следующие два вопроса:

Какой кофе вы предпочитаете? Любителям черного кофе без добавок и вспенивания подойдет кофемашина с минимальным набором опций. Гурманам же понадобится техника с широким функционалом;

Сколько чашек кофе вы обычно выпиваете в день? От этого зависит производительность приобретаемой кофемашины.

Главное правило при покупке любого устройства — изучить функциональные особенности товара перед визитом в магазин или оформлением онлайн-заказа.

Как выбрать кофемашину для дома

Если вы предпочитаете покупать кофе в зернах, выгодно выбрать кофемашину, в которую уже встроена кофемолка. Если вы убежденный ценитель молотого кофе, вам подойдет и автоматическая кофеварка. Но кто гарантирует, что рано или поздно вы не захотите попробовать новые сорта кофе в зернах? Если вопрос остается открытым, рекомендуем обратить внимание на кофемашину, которая подходит для приготовления как молотого, так и зернового кофе.

После этого стоит сделать акцент на тип жернова, который предназначен для измельчения зернового кофе. Жернова бывают двух видов: стальные и керамические. Последние достаточно хрупкие и нуждаются в регулировке каждый 2000 цикл помола, поэтому часто придется отдавать кофемашину в ремонт.

От мощности кофемашины зависит скорость приготовления напитка. Подходящей мощностью для дома считается от 1000 до 1500 Вт.

Если разобрались с устройством и уверены, что сможете спокойно готовить любимый напиток без того, чтобы таскать кофемашину в ремонт каждый месяц, время приступить к изучению дополнительных особенностей:

Наличие капучинатора . Устройство используется для создания нежной молочной пенки на кофе. С помощью него, как можно догадаться, приготовят капучино, а также латте, мокачино и другие кофейные напитки, рецептура которых предполагает вспенивание. Если у вас нет достаточного опыта, рекомендуем брать кофемашину с автоматическим капучинатором, потому что для использования ручного требуется некоторая сноровка;

. Устройство используется для создания нежной молочной пенки на кофе. С помощью него, как можно догадаться, приготовят капучино, а также латте, мокачино и другие кофейные напитки, рецептура которых предполагает вспенивание. Если у вас нет достаточного опыта, рекомендуем брать кофемашину с автоматическим капучинатором, потому что для использования ручного требуется некоторая сноровка; Съёмный или встроенный контейнер для молока . Второй вариант хотя и усложнит промывание, но избавит от риска опрокинуть ёмкость. Кроме того, встроенный контейнер для молока не портит внешний вид кофемашины и не загромождает стол;

. Второй вариант хотя и усложнит промывание, но избавит от риска опрокинуть ёмкость. Кроме того, встроенный контейнер для молока не портит внешний вид кофемашины и не загромождает стол; Возможность регулировать температуру. Эта опция понадобится для строгого соблюдения рецептуры, когда требуется приготовить напиток, который полностью раскроет вкус кофейных зерен. Традиционно используется три температурных режима (высокий — 93–95 °С, средний — 91–93 °С, низкий — 88–91 °С);

Эта опция понадобится для строгого соблюдения рецептуры, когда требуется приготовить напиток, который полностью раскроет вкус кофейных зерен. Традиционно используется три температурных режима (высокий — 93–95 °С, средний — 91–93 °С, низкий — 88–91 °С); Объем одной порции — маленькая чашечка или объёмная кружка. Если предполагается, что машиной будут пользоваться сразу несколько человек, удобно выбрать устройство с функцией одновременного приготовления кофе для двух и более персон;

— маленькая чашечка или объёмная кружка. Если предполагается, что машиной будут пользоваться сразу несколько человек, удобно выбрать устройство с функцией одновременного приготовления кофе для двух и более персон; Регулировка степени помола — он влияет на вкус напитка. Одни предпочитают горький кофе, другие — с едва ощутимой кислинкой. Вы можете подобрать кофемашину с фиксированной степенью помола или с функцией самостоятельной регулировки;

— он влияет на вкус напитка. Одни предпочитают горький кофе, другие — с едва ощутимой кислинкой. Вы можете подобрать кофемашину с фиксированной степенью помола или с функцией самостоятельной регулировки; Контроль крепости кофе. В разных кофемашинах этот показатель обозначается по-разному, например, «слабый» или «мягкий» означают низкую степень крепости напитка. Крепость напитка регулируется также различными способами: за счет изменения температуры, скорости подачи воды или количества используемых молотых кофейных зерен, с применением специальной заварочной системы.

После того как вы разобрались с основополагающими характеристиками вашей идеальной кофемашины, время приступить к выбору модели. Однако мы, со своей стороны, рискнем предположить, что такая машина, как KAFFIT.com Nizza Digital превзойдет все ваши ожидания, так как подключается к Wi-Fi, имеет чат-бота и управляется голосом, заказывает зерновой кофе из магазина.

Преимущества кофемашины для дома KAFFIT.com Nizza Digital

Создатели «Кафит Ницца» сотрудничали с ведущими европейскими бариста для того, чтобы добиться такого качества кофе из кофемашины, как если бы его приготовил профессионал. Во встроенной библиотеке Kaffit 1604 Nizza изложены рецепты более чем 200 напитков от популярных производителей кофе.

При первом включении вы можете выбрать сорт, и кофемашина сама предложит вам предпочтительные настройки для заданной марки кофе.

В KAFFIT.com Nizza Digital можно приготовить напиток на основе как молотого, так и зернового кофе. А с помощью функции предварительной ароматизации напитка легко сделать вкус кофе более насыщенным и отрегулировать его крепость.

В умную кофемашину Кафит Ницца уже встроена функция One Touch Cappuccino и четыре рецепта всеми любимых эспрессо, американо, капучино и латте-маккиато — рай для кофеманов. Также можно отдельно запросить порцию горячей воды или молока.

Пользователь может запрограммировать подходящую для себя крепость по 8 степеням и выбрать 14 вариантов температуры заваривания кофе для каждого напитка отдельно.

Кроме того, для каждого процесса можно настроить конкретное количество воды и молока с помощью функции «робо-бариста», что будет преимуществом, если кофемашиной регулярно пользуются несколько человек. Кроме того, настройки напитка можно менять прямо в процессе его приготовления.

«Кафит Ницца» рассчитана на одновременное обслуживание двух человек, а за день рекомендуемая пиковая производительность кофемашины доходит до 40 порций.

Если рассмотреть Kaffit 1604 Nizza по критериям, которые были обозначены в первой части нашей статьи, то можно прийти к выводу, что она отвечает всем требованиям образцовой кофемашины для дома. Ёмкость для молока в «Каффит Ницца» уже встроена, а мощность 1300 Вт подходит для приготовления любого напитка.

KAFFIT.com Nizza Digital подойдет и тем, кто предпочитает холодные напитки, и любителям обжигающего кофе, благодаря 14 вариантам температурного режима. Тогда как у других кофемашин, представленных на рынке, их, как правило, не больше трех.

Кофемолка, или по-другому тип жернова, в «Каффит Ницца» стальная. Это означает, что кофемашина не только прослужит дольше по времени, но также не будет впитывать запахи. При этом стальной тип кофемолки сравнительно прост в обслуживании.

Функции, которые облегчают обслуживание кофемашины дома

Ваша супруга или девушка наверняка полюбит встроенную программу промывки, чистки от остатков молока и удаления накипи. Функция «кофе на дом» поможет не забыть о покупке кофейных зерен. В подходящий для вас мессенджер (WhatsApp, Telegram, Messenger) чат-бот KAFFIT.com пришлёт сообщение с предложением заказать кофе из фирменного магазина. Такое же напоминание высветиться и на дисплее кофемашины. При этом заказ можно сделать даже через само устройство.

Каждый раз при включении умная кофемашина Каффит Ницца проводит самодиагностику на работоспособность системы. Этот процесс занимает не больше 10 секунд и, если все в порядке, то на дисплее высветиться «Готово» — это значит, что кофемашина ожидает ваших команд. Если не хватает молока, воды или пора очистить бункер с отходами устройство в срочном порядке об этом сообщит.

Также кофемашина Каффит Ницца самостоятельно промывает капучинатор через 10 минут после приготовления вспененного напитка с использованием молока. При необходимости этот процесс можно включить самостоятельно.

Оригинальный подарок любителям хорошего кофе — умная кофемашина KAFFIT.com Nizza Digital

«Кафит Ницца» станет оригинальным подарком не только любителю хорошего кофе, но и поклоннику новых технологий, которому придут по вкусу встроенные функции изучения языков. В режиме ожидания кофемашина Kaffit Nizza может транслировать на дисплее рецепты приготовления разных блюд, погоду за окном и валютный курс. А поддержка голосового управления в чат-боте поможет владельцу сделать кофе не отрываясь от других дел.

Внешний вид кофемашины тоже играет не последнюю роль, она не должна выглядеть инородно на кухне и занимать много места. «Кафит Ницца» представлена в трех цветовых вариантах: черный, белый и серый. Внешний вид KAFFIT.com Nizza Digital был разработан совместно с итальянским дизайнером Николой Занетти, который спроектировал кофемашину таким образом, чтобы она органично вписывалась в любой интерьер и создавала дополнительный уют в помещении.

Создатели кофемашины Кафит Ницца сделали все возможное для своих покупателей, чтобы общение с кофемашиной было в высшей степени комфортным и лёгким.

Надеемся, изложенная выше информация помогла вам определиться с покупкой идеальной кофемашины. Сделайте приятно — подарите себе KAFFIT.com Nizza Digital.