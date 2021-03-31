Nike подал в суд на создателей «сатанинских» кроссовок

09:29 31.03.2021

Спортивный бренд Nike подал в суд на компанию MSCHF, выпустившую в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X так называемые "сатанинские" кроссовки, сообщает NBC News.

В своем заявлении представители Nike отмечают, что ответчиком выступает исключительно MSCHF, а не рэпер. Причиной является то, что означенные кроссовки созданы на основе кроссовок Nike Air Max 97s. В связи с этим многие люди ошибочно приписали создание "сатанинской" обуви именно Nike, призывая бойкотировать продукцию бренда.

Ранее рэпер Lil Nas X презентавал кроссовки под названием Satan Shoes («Обувь сатаны»). На них нанесена пентаграмма бронзового цвета и красное число 666, а в подошву добавлена жидкость с каплей человеческой крови. Всего было выпущено 666 пар обуви, стоимость каждой пары составила 1018 долларов (77 тысяч рублей).

Отмечается, что в 2019 году та же компания MSCHF создала кроссовки со святой водой в подошве Jesus Shoes («Обувь Иисуса»). В подошву данной модели была добавлена вода из реки Иордан, а шнурки украшены распятием.