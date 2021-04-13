22:03 13.04.2021

Фраза "фирменный магазин" уже вселяет в покупателя некоторую уверенность, а если речь о Швейцарии... то и подавно!

Открылся официальный онлайн магазин Victorinox, который осуществляет доставку товаров по РФ.

К продаже представлены фирменные:

- НОЖИ

- МУЛЬТИТУЛЫ

- КАРТОЧКИ

- КУХОННЫЕ НОЖИ

- ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

- ЧЕХЛЫ

- РЮКЗАКИ

- ЧЕМОДАНЫ

- СУМКИ

- АКСЕССУАРЫ

- ЗАПЧАСТИ

- НАКЛАДКИ

- НОЖНИЦЫ

Компания заявляет, что каждую неделю делает скидку 30% на конкретный товар или целый набор. Потенциальным покупателям предлагается гибкая программа лояльности, где каждый бонусный балл равен 1 рублю. Как правило, баллы начисляются в течение 1 дня, но не более, чем 7 дней после покупки. За заказы отправленные транспортной компанией бонусы начисляются 1-2 раза в месяц.

Также предусмотрена возможность "клубной цены".

Варианта её заполучить — два:

1. купить товара более чем на 7000 рублей (можно разными заказами)

2. единомоментно оставить заказ на сумму превышающую 50 000 рулей.

Важный момент, что бонусы и "клубная" цена суммируются.

Розничные заказы могут рассчитывать на бесплатную гравировку, что является немаловажным преимуществом данного онлайн магазина.

Важно: условия бонусной программы могут быть изменены без отдельного предупреждения клиента, а значит, разумно самостоятельно отслеживать специализированный раздел с информацией про бонусы и акции — "ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ"

Гарантия

Отдельного упоминания заслуживают условия гарантии. Если речь идёт о ножах, то это, внимание, пожизненная гарантия. На электронные компоненты магазин предлагает гарантию 2 года, что тоже достаточно щедро. На багажную продукцию - от 2 до 10 лет исходя из конкретной модели товара.

Гарантийный ремонт ножей и мультитулов

Ремонт выполняется ООО «МИР» - Галсер

Телефон: +7 (495) 787-71-47

Адрес: г. Москва, ул. Вятская д. 27, корп. 5, 4 этаж, офис №3

Режим работы: пн - пт: с 9-30 до 18-00

