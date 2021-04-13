Открылся официальный онлайн магазин Victorinox
Открылся официальный онлайн магазин Victorinox, который осуществляет доставку товаров по РФ.
К продаже представлены фирменные:
- НОЖИ
- МУЛЬТИТУЛЫ
- КАРТОЧКИ
- КУХОННЫЕ НОЖИ
- ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ
- ЧЕХЛЫ
- РЮКЗАКИ
- ЧЕМОДАНЫ
- СУМКИ
- АКСЕССУАРЫ
- ЗАПЧАСТИ
- НАКЛАДКИ
- НОЖНИЦЫ
Компания заявляет, что каждую неделю делает скидку 30% на конкретный товар или целый набор. Потенциальным покупателям предлагается гибкая программа лояльности, где каждый бонусный балл равен 1 рублю. Как правило, баллы начисляются в течение 1 дня, но не более, чем 7 дней после покупки. За заказы отправленные транспортной компанией бонусы начисляются 1-2 раза в месяц.
Также предусмотрена возможность "клубной цены".
Варианта её заполучить — два:
1. купить товара более чем на 7000 рублей (можно разными заказами)
2. единомоментно оставить заказ на сумму превышающую 50 000 рулей.
Важный момент, что бонусы и "клубная" цена суммируются.
Розничные заказы могут рассчитывать на бесплатную гравировку, что является немаловажным преимуществом данного онлайн магазина.
Важно: условия бонусной программы могут быть изменены без отдельного предупреждения клиента, а значит, разумно самостоятельно отслеживать специализированный раздел с информацией про бонусы и акции — "ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ"
Гарантия
Отдельного упоминания заслуживают условия гарантии. Если речь идёт о ножах, то это, внимание, пожизненная гарантия. На электронные компоненты магазин предлагает гарантию 2 года, что тоже достаточно щедро. На багажную продукцию - от 2 до 10 лет исходя из конкретной модели товара.
Гарантийный ремонт ножей и мультитулов
Ремонт выполняется ООО «МИР» - Галсер
Телефон: +7 (495) 787-71-47
Адрес: г. Москва, ул. Вятская д. 27, корп. 5, 4 этаж, офис №3
Режим работы: пн - пт: с 9-30 до 18-00
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