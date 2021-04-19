Названа самая вредная для волос прическа

12:32 19.04.2021

Самой опасной прической для здоровья волос является популярный в 60-е годы прошлого столетия так называемый "начес". Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов.

Как пояснил Абрамов, начес делается путем расчесывания волос против их роста, тем самым нарушается структура волоса, так как повреждается кутикула волоса - защитный слой, направленный от корня к кончику волоса, похожий на чешую.

"Во время начеса мы всю эту кутикулу разрушаем, это вредно", - пояснил специалист.

В свою очередь повреждение структуры волоса является одной из основных проблем с волосами. "Поэтому нужно стараться не травмировать волосы, выбирать заколки, резинки и другие аксессуары с гладкой поверхностью", - добавил Абрамов.

Все остальные прически, их длина не влияют на здоровье волос.

"Высокий пучок, косички или что-то еще – никакого принципиального отношения к здоровью волос это не имеет. Распущенные волосы носить тоже не вредно", – отметил Георгий Абрамов, добавив, что на возможные проблемы с волосами указывает ширина пробора - чем шире пробор, тем опаснее ситуация, тем быстрее необходимо обратиться за квалифицированной помощью.

Еще один фактор, который нужно учитывать, – то, как часто возникает необходимость мыть голову. Распространенной ошибкой является использование шампуня для жирных волос в случае если волосы быстро жирнятся и при частом мытье головы.

"Если волосы быстро жирнятся, то это уже подозрение на высоковатый уровень мужских половых гормонов. Часто это сопровождается некоторым усилением выпадения волос. Иногда люди думают, что если волосы быстро жирнятся, то нужно использовать шампунь для жирных волос. Это ошибка: если мы каждый день или через день используем такой шампунь и сильно обезжириваем кожу, то мы тем самым стимулируем сальную железу вырабатывать еще больше сального секрета. Чем чаще мы моем голову, тем нейтральнее должен быть шампунь", – подчеркнул специалист.