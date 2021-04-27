Хранители традиций: предприятие «Кроношпан» в Электрогорске провело эко-акцию

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«День птиц» — это особенное мероприятие, которое не только объединяет представителей социально ответственного бизнеса и молодёжь. 

Сотрудники предприятия Кроношпан» в Электрогорске совместно с учащимися Специальной коррекционной школы № 2 и МОУ Средней образовательной школы № 16 провели ставший уже традиционным «День птиц». Во время мероприятия добровольцы повесили изготовленные ребятами скворечники и синичники. Акция прошла при поддержке лесничества в квартале 35 Электрогорского участкового лесничества Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес». Для ребят организовали трансфер, а после мероприятия вручили памятные подарки от предприятия «Кроношпан», сообщает издание «Электрогорские вести».

Акция приносит реальную пользу природе. Весенняя пора в самом разгаре, а значит, перелетные птицы уже вернулись после зимовки и готовятся к появлению птенцов. Из-за хозяйственной деятельности человека пернатые нередко вынуждены менять привычную среду обитания. И в этой ситуации скворечники особенно важны. В таких «домиках» птицы могут в спокойной обстановке растить птенцов, укрываться от хищников и непогоды. Качественные скворечники и синичники пригодны и для «зимовья», в холодное время года в них нередко ночуют синицы и воробьи. Скворечники — давняя русская традиция, которая актуальна и сегодня. Во многих школах ребята на уроках труда мастерят домики для птиц. Их до сих пор активно используют в хозяйственных нуждах, поскольку известно, что пернатые помогают сберечь урожай и избавиться от нашествия насекомых.

Предприятие «Кроношпан» ежегодно проводит «зелёные» акции, направленные на сохранение и поддержание биоразнообразия в регионах присутствия. Так, на территории предприятий обитают грациозные лани, о которых заботятся и поддерживают их популяцию. Также компания «Кроношпан» на постоянной основе реализует проекты по восстановлению леса и закупке саженцев деревьев. Строго контролируется и производство: предприятия оснащены специальными системами фильтров, которые сокращают выбросы.

Большое внимание уделяют и социальным проектам, “Кроношпан” спонсирует специализированные детские учреждения, реализует масштабные благотворительные проекты, оказывает адресную поддержку. Руководство компании придерживается принципов открытого диалога, выстраивания доверительных отношений с представителями общественности. Это показатель современного социально ориентированного предприятия, которое непрерывно адаптируется к текущим условиям.

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