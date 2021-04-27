Подсчитаны затраты на свадебные торжества в 2021 году

09:49 27.04.2021

Средняя стоимость свадебных торжеств в 2021 году составляет около 170 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервисов "СберУслуги" и "СберМаркет".

В означенную сумму входит банкет для 15 гостей, свадебный макияж и прическа, фото- и видеосъемка, аренда помещения, декор и дизайн приглашений и услуги ведущего.

При подсчете затрат учитывалась усредненная стоимость означенных услуг в Москве за период с января по апрель 2021 года.

Однако, по мнению экспертов, можно устроить свадебное торжество и за меньшие деньги. Для этого они рекомендуют заранее составить план мероприятия, в частности озаботиться поиском места для банкета, которое имеет смысл бронировать на будние дни, так как в будни кафе и рестораны пустуют и есть шанс арендовать помещение без наценки.

Чтобы сэкономить на костюмах жениха и невесты, эксперты советуют обратить внимание на сервисы прокатов, или даже рассмотреть вещи брендов масс-маркета.

При проработке свадебного бюджета необходимо понимать, что треть суммы составит меню банкета и аренда, а остальное уйдет на оплату декора, одежды, услуг фотографа, видеографа и ведущего. Имеет смысл также заложить 10% бюджета на непредвиденные расходы.