Подсчитаны затраты на свадебные торжества в 2021 году

Средняя стоимость свадебных торжеств в 2021 году составляет около 170 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервисов "СберУслуги" и "СберМаркет".

В означенную сумму входит банкет для 15 гостей, свадебный макияж и прическа, фото- и видеосъемка, аренда помещения, декор и дизайн приглашений и услуги ведущего. 

При подсчете затрат учитывалась усредненная стоимость означенных услуг в Москве за период с января по апрель 2021 года. 

Однако, по мнению экспертов, можно устроить свадебное торжество и за меньшие деньги. Для этого они рекомендуют заранее составить план мероприятия, в частности озаботиться поиском места для банкета, которое имеет смысл бронировать на будние дни, так как в будни кафе и рестораны пустуют и есть шанс арендовать помещение без наценки. 

Чтобы сэкономить на костюмах жениха и невесты, эксперты советуют обратить внимание на сервисы прокатов, или даже рассмотреть вещи брендов масс-маркета. 

При проработке свадебного бюджета необходимо понимать, что треть суммы составит меню банкета и аренда, а остальное уйдет на оплату декора, одежды, услуг фотографа, видеографа и ведущего.  Имеет смысл также заложить 10% бюджета на непредвиденные расходы. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.04.2021, 13:41
    Гость: Юляка

    Ы-ы-ы...Бедные,бедные россияне.
    Они уже совсем умирают с голоду и задушены сапогом тирана!

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