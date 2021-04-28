20:02 28.04.2021

Пиво помогает утолить жажду в солнечную погоду.

Бутылка прохладного пенного напитка принесет гастрономическое удовольствие. Можно выпить пиво после тяжелого рабочего дня, чтобы расслабиться. Крепость напитка может быть от 0% до 55%, хотя в классических сортах она не будет выше 5%. Можно купить пиво рядом возле дома или с доставкой в магазине, где большой выбор продукции. В составе пенных напитков находятся натуральные ингредиенты, которые не наносят вреда организму.

Чем отличается темное пиво от светлого?

Темное и светлое пиво отличается не только цветом, но и процессом приготовления. В составе напитков находится солод, дрожжи и хмель. В темном пиве намного больше полезных элементов для организма человека. Напитки отличаются тем, что для приготовления используются разные виды хмеля. Кроме того, темное пиво может быть крепче светлого.

Польза и вред темного пива

В темном пиве содержится намного больше антиоксидантов. Напиток имеет большой процент железа в составе. При умеренном употреблении темного пива организм получит необходимые витамины. Напиток помогает улучшить пищеварительную систему, борется с сердечными заболеваниями.

Если постоянно употреблять пиво, это может привести к серьезным проблемам. Могут возникнуть болезни сердца. Нельзя, чтобы употребление пива перешло во вредную привычку. Лучше, чтобы темного пива было в меру.

Польза и вред светлого пива

В составе светлого пива есть витамины, которые способны восстанавливать мышцы. Если человек полностью здоров и не имеет никаких заболеваний, пенный напиток поможет снизить риск возникновения сердечных патологий. В одной банке пива 330 мл содержится почти 150 мгк фтора.

Если есть хронические заболевания, от пива лучше отказаться. Нельзя употреблять его в больших количествах, это может привести к обострению болезней.

Популярные виды пива

Любители пенного напитка знают не все виды пива. Существует много разновидностей, поэтому тяжело все запомнить. Можно узнать самые популярные виды, чтобы потом находить их в магазинах и приобретать.

Востребованные разновидности:

эль раньше считался целебным напитком, его нужно наливать осторожно и медленно;

портер употребляют только холодным;

стаут отличается высокой крепостью – до 12%.

Все виды пива по-своему вкусные и полезные. При правильном употреблении можно не бояться отрицательного влияния на организм. Если постоянно пить пенный напиток в больших количествах, это отразится на состоянии здоровья. Лучше употреблять мало, но наслаждаться процессом.