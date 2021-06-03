Свадебное платье принцессы Дианы выставили в Кенсингтонском дворце

16:47 3.06.2021

Знаменитое свадебное платье принцессы Дианы будет вновь выставлено для широкой публики спустя 25 лет, сообщает Page Six.

По данным издания, подвенечное платье принцессы Ди стало частью выставки «Royal Style in the Making», посвященном нарядам, которые носили три поколения женщин королевской семьи.

"Эти наряды помогли сформировать общественный имидж британской монархии и вывести британскую модную индустрию на мировую арену", - цитирует издание организаторов выставки, которая проходит с 3 июня 2021 по 2 января 2022 года в Кенсингтонском дворце.

Свадебное платье Дианы было разработано дизайнерами Дэвидом и Элизабет Эммануэль. Оно сшито из шёлковой тафты цвета слоновой кости и украшено кружевами, ручной вышивкой, пайетками и десятью тысячами жемчужин. Платье обладает самым длинным шлейфом в королевской истории - 25-футов (7,6 м). Шлейф, выполненный также из тафты цвета слоновой кости был оторочен старинными кружевами.

Платье будет впервые представлено публике в Кенсингтонском дворце с 1995 года. В обычное время оно хранится в Althorp под присмотром брата графа Дианы Спенсер.