Столичные пары смогут пожениться в павильоне «Космос» на ВДНХ

С июля в Москве откроется новая площадка для бракосочетания, сообщается на сайте мэра столицы. 

Желающие отойти от банальной росписи в ЗАГСе пары, смогут провести церемонию в центре "Космонавтика и авиация" (павильон "Космос"), расположенном на территории ВДНХ. Прием заявлений на регистрацию брака на этой площадке уже открыт. 

Отмечается, что регистрации брака будут проходить в подкупольной части на фоне вращающейся планеты Земля. Величественный купол высотой 60 метров — визитная карточка павильона.

Венчает купол пятиконечная звезда, которая раньше находилась на Троицкой башне Московского Кремля. Такие звезды появились на четырех кремлевских башнях в 1935 году, позже их заменили на рубиновые. Огромная пятиметровая звезда не только украшала купол, но и была яркой и необычной люстрой. В 2017–2018 годах во время масштабных реставрационных работ звезду воссоздали по старым эскизам и чертежам, и она снова заняла свое место на куполе павильона.

По словам заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, необычные площадки для регистрации браков пользуются повышенной популярностью. На летние месяцы уже занято 85% мест, именно поэтому было решено открыть еще одну локацию для заключения брака.

Подать заявление на заключение брака в центре «Космонавтика и авиация» можно онлайн на mos.ru и портале госуслуг, а также лично во Дворце бракосочетания на ВДНХ. Госпошлина остается прежней — 350 рублей, а при подаче заявления онлайн — 245 рублей.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.06.2021, 15:18
    Гость: NB

    Что-то я не понял. А где обещанный Рогозиным супердворец «Роскосмоса» размером с московский квартал? Он должен был вмещать в себя многочисленные гипермаркеты, гостиницы, рестораны, бары, кинотеатры, концертные залы, бассейны с саунами, спортплощадки для разных видов спорта, помещения для развлечений и интимных встреч, художественные выставки, музеи, одним словом, всё, что необходимо для развития космической отрасли. Вот там и следует организовать лучшую в столице площадку для свершения браков, что вполне естественно для работы "Роскосмоса".

  2. 04.06.2021, 14:52
    Гость: все вам экзотику подавай.

    Пожениться можно и свинарнике, но все же лучше расписаться в ЗАГСе.

Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
Русских начали убивать: таксисты-мигранты захватывают дорогу
«Пролет» над гнездом Батьки
Володин призвал дать оценку распаду СССР и назвать имена предателей страны
Избранное
Классические коньки для отдыха: выбор, уход, хранение
С банковской тайной в России покончено
«В Вашингтоне явно нужно что-то предпринимать. И в том числе, задуматься о той цене, которую он платит за то, чтобы содержать всех шакалов»
Макарошки не пошли на пользу: в эксперименте по жизни месяц на МРОТ «выжили» лишь четверо
«Берегите свою ДНК! В интересах общества отправку биоматериалов за границу надо запретить»
«Уже 12 лет вся система находится не просто в системном кризисе, она находится на пороге разрушения!»
Ужасы нашего Крыма: чиновники полуострова отбирают землю у сыровара
Год в никуда: киевский режим даже не планирует начинать настоящие переговоры по Донбассу
Писатель Сергей Лукьяненко - человек-антибиотик
12 апреля 1961 года - выдающееся достижение Советского Союза
Как грамотно покрасить стены в доме? Советы, которые изменят ваше отношение к ремонту