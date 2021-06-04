Столичные пары смогут пожениться в павильоне «Космос» на ВДНХ

10:50 4.06.2021

С июля в Москве откроется новая площадка для бракосочетания, сообщается на сайте мэра столицы.

Желающие отойти от банальной росписи в ЗАГСе пары, смогут провести церемонию в центре "Космонавтика и авиация" (павильон "Космос"), расположенном на территории ВДНХ. Прием заявлений на регистрацию брака на этой площадке уже открыт.

Отмечается, что регистрации брака будут проходить в подкупольной части на фоне вращающейся планеты Земля. Величественный купол высотой 60 метров — визитная карточка павильона.

Венчает купол пятиконечная звезда, которая раньше находилась на Троицкой башне Московского Кремля. Такие звезды появились на четырех кремлевских башнях в 1935 году, позже их заменили на рубиновые. Огромная пятиметровая звезда не только украшала купол, но и была яркой и необычной люстрой. В 2017–2018 годах во время масштабных реставрационных работ звезду воссоздали по старым эскизам и чертежам, и она снова заняла свое место на куполе павильона.

По словам заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, необычные площадки для регистрации браков пользуются повышенной популярностью. На летние месяцы уже занято 85% мест, именно поэтому было решено открыть еще одну локацию для заключения брака.

Подать заявление на заключение брака в центре «Космонавтика и авиация» можно онлайн на mos.ru и портале госуслуг, а также лично во Дворце бракосочетания на ВДНХ. Госпошлина остается прежней — 350 рублей, а при подаче заявления онлайн — 245 рублей.