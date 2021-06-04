Столичные пары смогут пожениться в павильоне «Космос» на ВДНХ
С июля в Москве откроется новая площадка для бракосочетания, сообщается на сайте мэра столицы.
Желающие отойти от банальной росписи в ЗАГСе пары, смогут провести церемонию в центре "Космонавтика и авиация" (павильон "Космос"), расположенном на территории ВДНХ. Прием заявлений на регистрацию брака на этой площадке уже открыт.
Отмечается, что регистрации брака будут проходить в подкупольной части на фоне вращающейся планеты Земля. Величественный купол высотой 60 метров — визитная карточка павильона.
Венчает купол пятиконечная звезда, которая раньше находилась на Троицкой башне Московского Кремля. Такие звезды появились на четырех кремлевских башнях в 1935 году, позже их заменили на рубиновые. Огромная пятиметровая звезда не только украшала купол, но и была яркой и необычной люстрой. В 2017–2018 годах во время масштабных реставрационных работ звезду воссоздали по старым эскизам и чертежам, и она снова заняла свое место на куполе павильона.
По словам заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, необычные площадки для регистрации браков пользуются повышенной популярностью. На летние месяцы уже занято 85% мест, именно поэтому было решено открыть еще одну локацию для заключения брака.
Подать заявление на заключение брака в центре «Космонавтика и авиация» можно онлайн на mos.ru и портале госуслуг, а также лично во Дворце бракосочетания на ВДНХ. Госпошлина остается прежней — 350 рублей, а при подаче заявления онлайн — 245 рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что-то я не понял. А где обещанный Рогозиным супердворец «Роскосмоса» размером с московский квартал? Он должен был вмещать в себя многочисленные гипермаркеты, гостиницы, рестораны, бары, кинотеатры, концертные залы, бассейны с саунами, спортплощадки для разных видов спорта, помещения для развлечений и интимных встреч, художественные выставки, музеи, одним словом, всё, что необходимо для развития космической отрасли. Вот там и следует организовать лучшую в столице площадку для свершения браков, что вполне естественно для работы "Роскосмоса".
Пожениться можно и свинарнике, но все же лучше расписаться в ЗАГСе.