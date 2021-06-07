Суши Мастер в Москве — обзор меню

22:26 7.06.2021

Рестораны, специализирующиеся на традиционной японской кухне последние двадцать лет пользуются особой популярностью.

Да, сперва к ним относились с ноткой недоверия, но вскоре все изменилось. Но найти вкусные суши Москва — задача не из легких. Но, чтобы не тратить время на поиск хорошего заведения, можно сразу посетить Суши Мастер.

Обзор меню

Меню ресторана Суши Мастер достаточно разнообразно. В нём есть:

Суши и роллы. Сеты. WOK. Горячее и салаты. Десерты и напитки. Комбо. Детское меню.

В наличии почти что видов суши и роллов на любой вкус. Среди них есть любимая всеми Филадельфия, Калифорния, банзай, Мао, множество драконов, брюнетка, генезис, Маки, суширитто и многое другое. Даже веганы смогут найти вариант, который будет им по душе.

Они образуют более тридцати видов сетов. Среди них есть как минимум три веганских. Они достаточно большие и идеально подойдут для компании, но при этом стоят немного. Роллы очень сытные, поэтому ими может накормить немало людей. В сетах обычно стремятся объединить самые лучшие комбинации, поэтому они гарантированно вас не разочаруют.

Выбор лапши и риса также очень разнообразен. Можно заказать блюдо с мясом, рыбой, морепродуктами или исключительно с овощами. В дело идут самые разные соусы, поэтому одна коробочка может быть со сливочным вкусом, в то время как другая будет невероятно острой.

С горячими блюдами и салатами дела обстоят также хорошо. Можно заказать поке с мясом, рыбой или морепродуктами, суп Том Ям, рамен, мисо, Фо-га, рисовые шарики, куриные палочки, пельмени, сыр фри и несколько овощных салатов.

Выбор сладостей, к сожалению, ограничен. В наличии только несколько чизкейков и сладкие роллы. Но с напитками дела обстоят намного лучше. Есть несколько вкусов морса, кола, спрайт, фанта вода с газом и без газа, разные виды чая, палпи, сок и берн.

Среди наборов можно отыскать полноценные ланчи. Чаще всего в них входит коробочка с рисом или лапшой, роллы и салат. Но иногда вместо роллов проявляется суп и напиток. Проще говоря, все наборы индивидуальны, поэтому не составит труда подобрать приемлемый для себя вариант.

В детском меню тоже в основном наборы, но они отличаются от "взрослых". Там могут быть сладкие роллы, рисовые шарики и морс. Иногда попадаются простые роллы и сладкие. Вариантов так же несколько, поэтому ребёнок гарантированно останется довольным и сытым.

В заведении для готовки используют только свежие продукты. Они всегда высшего качества, поэтому блюда получаются невероятными на вкус.

Но если не соблюдать технологию приготовления или пропорции, то ничего толкового не выйдет. По этому причине работают в ресторане только профи. Они хорошо знают и любят своё дело, имеют опыт в несколько лет и продолжают развиваться.

Благодаря акциям, бонусам и другим "плюшкам" многие блюда можно приобрести по сниженной цене. Экономия ещё никому не повредила, поэтому стоит обратить на это внимание. Осталось только посетить само заведение или оформить доставку.