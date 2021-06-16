Ученые нашли токсичные вещества в косметике ведущих брендов

Ученые обнаружили в косметике ведущих брендов высокий уровень пер- и полифторалкильных веществ (PFAS) — потенциально токсичного класса химических веществ, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования Университета Нотр-Дам (штат Индиана).

Проверка была проведена более 200 косметических средств таких брендов, как L'Oréal, Estée Lauder, Clinique, Essence, Huda Beauty, Lancome, NYX, Too Faced, MAC, Maybelline, NARS. Ученые провели анализ консилеров, тональных кремов, продуктов для глаз и бровей, различные средства для губ.

Обнаружилось, что 56% протестированных тональных кремов и средств для глаз, 48% средств для губ, 47% марок туши для ресниц содержат высокий уровень фтора, что свидетельствует об использовании PFAS-веществ, которые используются из-за их водостойкости и пленкообразующих свойств.

Отмечается, что данные вещества могут накапливаться в организме и потенциально могут привести к развитию злокачественных опухолей, заболеваниям щитовидной железы. Кроме того, использование этих ингредиентов создает дополнительный риск загрязнения окружающей среды, связанный с производством и утилизацией косметических средств.

«Эти результаты вызывают особую озабоченность, если учесть риск воздействия на потребителя в сочетании с масштабом многомиллиардной индустрии, которая ежедневно поставляет эти продукты миллионам потребителей», — отметили исследователи.

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