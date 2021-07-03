Разница между кефиром и йогуртом

02:29 3.07.2021

Йогурт и кефир одни из самых полезных кисломолочных продуктов.

Они насыщены высоким количеством бактерий, которые необходимы микрофлоре кишечника человека, а также обладают свойствами очистки организма и укрепляют иммунитет. Тем не менее есть ряд различий между этими продуктами по способу производства и составу.

1. Закваски для домашнего йогурта и кефира

С момента появлений заквасок для приготовления йогурта и кефира дома большинство отдают предпочтение именно этому способу, так как домашние кисломолочные продукты имеют в составе кроме живые лактобактерии. Между закваской для йогурта и закваской для кифира есть принципиальная разница: наличие разных культур для сквашивания молока. Для производства йогурта используются такие культуры как болгарская палочка и термофильный стрептококк. В то время как закваска для кефира включает в себя более двадцати различных компонентов: культур, дрожжей и бактерий.

2. Разница в составе готового продукта

Основным отличием в составах йогурта и кефира является наличие дрожжей в кефире, которые кардинально меняют влияние употребления кефира на организм человека. За счет наличия дрожжей в кефире есть ряд бактерий, которые нормализуют работу кишечника непосредственным участием в образовании микрофлоры, в то время как бифидобактерии йогурта очищают кишечник и связывают токсины с большим успехом, чем бактерии, которые содержатся в кефире.

Кроме того в йогурте выше содержания кальция, белка и углеводов, поэтому для снижения веса рекомендовано употреблять именно кефир. Для эффективного влияния на похудение йогурт нужно есть без добавок сахара и сахаросодержащих фруктов. В то же время кефир содержит большее количество витаминов А и К, которые необходимы для зрения, здоровья кожи и сердечно сосудистой системы.

3. Вкусовые качества

Не смотря на то, что кефир и йогурт родственные продукты, вкус и консистенция их достаточно сильно отличается друг от друга. Из-за различий в составе заквасок результат сквашивания молока отличается. Йогурт обладает более нейтральным вкусом и имеет достаточно высокую плотность, домашние йогурты в основном едят ложкой. Кефир же обладает ярко выраженным кисловатым вкусом и является питьевым кисломолочным продуктом.

Выбирать какой из вышеописанных двух продуктов лучше нет необходимости, так как они отлично взаимодействуют друг с другом и являются идеальным тандемом в поддержании организма здоровым. Так как в магазинах продаются в основном стерилизованные кисломолочные продукты, то намного полезнее для организма будет делать йогурт и кефир на заквасках в домашних условиях. В VIVO в наличие широкий ряд заквасок для различных видов йогуртов и кефира, с пробиотиками, живыми лактобактериями и полезными микроэлементами.