Россиян предупредили об осеннем подорожании одежды и обуви

10:49 22.07.2021

Россиян предупредили о росте цен на одежду и обувь осенью текущего года на 10%, пишет РБК.

По словам ретейлеров, основными причинами подорожания является рост цен на сырье и перевозки. Так, стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу увеличилась в несколько раз. Это связано с пандемией коронавируса, а также со сбоями в функционировании китайских портов.

Что до сырья, то по словам ретейлеров, хлопок подорожал на 35%, также увеличилась стоимость остальных материалов, в особенности, синтетического волокна - эластана.

Также на ценах товаров сказывается ослабление рубля, популяризация инвестиций в открытие магазинов и, как следствие, рост цен на строительные материалы.

Ожидается, что в начале 2022 года цены на обувь и одежду подорожают еще на 15-20 процентов.