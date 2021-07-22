Россиян предупредили об осеннем подорожании одежды и обуви

Россиян предупредили о росте цен на одежду и обувь осенью текущего года на 10%, пишет РБК.

По словам ретейлеров, основными причинами подорожания является рост цен на сырье и перевозки. Так, стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу увеличилась в несколько раз. Это связано с пандемией коронавируса, а также со сбоями в функционировании китайских портов. 

Что до сырья, то по словам ретейлеров, хлопок подорожал на 35%, также увеличилась стоимость остальных материалов, в особенности, синтетического волокна - эластана. 

Также на ценах товаров сказывается ослабление рубля, популяризация инвестиций в открытие магазинов и, как следствие, рост цен на строительные материалы.

Ожидается, что в начале 2022 года цены на обувь и одежду подорожают еще на 15-20 процентов. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 22.07.2021, 12:29
    Гость: Юрий СПб

    Ха-ха! Эка невидаль! А никто не заметил, что уже давно вход и выход из парадной ПЛАТНЫЙ, причём плата периодически растёт.

  4. 22.07.2021, 12:15
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    "...основными причинами подорожания является...бла-бла-бла".
    Основная причина подорожания сидит в Кремле!

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