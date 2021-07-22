Россиян предупредили об осеннем подорожании одежды и обуви
Россиян предупредили о росте цен на одежду и обувь осенью текущего года на 10%, пишет РБК.
По словам ретейлеров, основными причинами подорожания является рост цен на сырье и перевозки. Так, стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу увеличилась в несколько раз. Это связано с пандемией коронавируса, а также со сбоями в функционировании китайских портов.
Что до сырья, то по словам ретейлеров, хлопок подорожал на 35%, также увеличилась стоимость остальных материалов, в особенности, синтетического волокна - эластана.
Также на ценах товаров сказывается ослабление рубля, популяризация инвестиций в открытие магазинов и, как следствие, рост цен на строительные материалы.
Ожидается, что в начале 2022 года цены на обувь и одежду подорожают еще на 15-20 процентов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Спасибо партии родной за наше Щасливае детство!!!
Тут впору создавать рубрику «Россиян предупредили о подорожании …»
Ха-ха! Эка невидаль! А никто не заметил, что уже давно вход и выход из парадной ПЛАТНЫЙ, причём плата периодически растёт.
"...основными причинами подорожания является...бла-бла-бла".
Основная причина подорожания сидит в Кремле!