Выбор двери для кассовых помещений: основные нюансы

05:54 27.07.2021

Выбор входной двери – это своего рода испытание, ведь однозначно определить фаворита сложно в огромном ассортименте моделей и фирм

Но это очень важно, ведь от этого зависит, в первую очередь, безопасность и сохранность вещей. Сейчас мы поговорим о том, как выбрать дверь для кассовых помещений.

Что такое кассовое помещение?

Кассовое помещение, или касса – это помещение, предназначенное для выдачи наличных средств. К такого рода вещам требуется соблюдение определенных нюансов, а один из основных критериев является наличие хорошей двери – это может быть металлическая дверь с кассовым окном, может быть металлическая дверь с порошковым напылением и лотком и так далее.

Критерии выбора дверей для кассовых помещений

Как говорилось ранее, дверь, которую устанавливают в кассах – это не просто конструкция для заполнения дверных проемов, это элемент, предназначающийся для обеспечения высокого уровня защиты. На примере дверей от компании HomeDoors рассмотрим основные характеристики таких дверей:

1. Конструкция дверей для кассовых помещений должна противодействовать злоумышленникам, то есть, не дать им ворваться в комнату, даже если взламывать ее будут тяжелыми металлическими предметами. Это не голословные слова, а требования, согласно ГОСТу 6629-88, ГОСТу 24698-81, ГОСТу 24584-81;

2. Такие двери должны в обязательном порядке иметь в своем строении смотровой глазок и цепочку с внутренней стороны двери;

3. Изделие должно быть обшито дополнительным листом из металла, толщина которого должна составлять не меньше 0,6 миллиметров. Это необходимо для того, чтобы повысить прочность двери.

4. Дверь для кассовых помещений должна быть оборудована либо передаточным лотком, либо окном, которое открывается со внутреннем стороны помещения. Такая мера нужна для того, чтобы иметь возможность передавать разные вещи – предметы или документы. Опционально устанавливается окно для того, чтобы сохранить зрительный контакт с человеком, который находится на другой стороне.

5. Увеличить характеристики прочности дверей, предназначенных для кассовых помещений, можно с использованием различного рода предохранительных вещей: накладок, уголковой замковой планки, петлей для дверей, торцевых крюков или замков, которые прикрепляются дополнительно.

6. Так же хочется отметить, что по законам, двери для касс дополнительно защищаются раздвигающимися решетками, которые запираются на замок.

