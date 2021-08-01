Занимательная статистика о личной жизни россиян: где, как и почему

15:23 1.08.2021

Исследования показывают: почти 60% россиян убеждены, что любовь с первого взгляда существует. И этот непрошибаемый романтизм вполне имеет право на жизнь.

Но важно другое: для того, чтобы любовь имела продолжение, нужно набраться смелости и пригласить человека на свидание, которое должно перерасти в отношения, а дальше – в совместную жизнь. Все это сложно, но эксперты журнала Intrigue Dating помогут разобраться в теме. Специалисты портала по крупицам собирали информацию о том, как знакомятся россияне, куда предпочитают ходить на свидания, как относятся к официальному браку.

Популярные места для знакомств

Масштабные исследования последних лет показали, где чаще всего знакомились люди, впоследствии ставшие парой. Так, наиболее популярный способ знакомства – через родственников, друзей или общие компании. Второе место – работа. Причем отношения завязываются не только между коллегами, но и людьми, которые пересекались по профессиональной деятельности. Третье место – учеба. До сих пор огромное количество пар знакомятся в университете и даже школе.

Примечательно, что в России лишь 8% пар знакомятся в интернете. Для сравнения, в США такой способ знакомства уверенно лидирует уже не первый год. Хотя еще 20 лет назад и в Америке молодежь предпочитала знакомиться через друзей и общие компании, сегодня благодаря сайтам знакомств образуется до 40% пар.

Статистика первых свиданий

Согласно данным ВЦИОМа, на свидания ходит 23% россиян. Причем количество мужчин и женщин в этой цифре неравномерно – 25% против 20%. Исследования показывают, что женщины в принципе влюбляются реже мужчин. Так, согласно опросу, на сегодняшний день в России влюблены 51% парней и всего 42% девушек.

Традиционно самым романтическим возрастом является 18-24 года. Люди из данной возрастной категории составляют 2\3 от тех 23%, которые регулярно ходят на свидания. Исследования показывают, что с возрастом человек все меньше ходит на романтические встречи, особенно при наличии у него постоянного партнера.

В 10% случаев свидания проходят в кафе и ресторанах. 8% респондентов предпочитают проводить романтические свидания дома. 7% опрошенных парочек ходят в кино. 1% совместно проводят время в музеях, театрах, на выставках. Еще столько же предпочитают просто покататься по городу на машине.

Расходы на свидание: средние показатели

Один из крупных европейских банков ежегодно рассчитывает «индекс бюджетного свидания». Так, специалисты предприятия сравнивают стоимость набора товаров и услуг для романтической встречи, которые считаются оптимальным. Перечень обязательных атрибутов достойного, но при этом бюджетного свидания, выглядит следующим образом:

Ужин в ресторане;

Два безалкогольных напитка\коктейля;

Два билета в кино;

Два бокала пива;

Поездка на такси в одну сторону.

Согласно статистике, самым дорогим городом Европы с точки зрения «индекса бюджетного свидания» стал Цюрих. Так, на романтическую встречу там придется потратить минимум 202$. Для Москвы данная цифра составила 70,6$.

Социологи составили аналогичный индекс для российских городов. В него вошли:

Ужин в кафе на двоих;

Два американо;

Два билета в кино;

Литр пива;

Поездка в такси на расстояние в пределах 4км.

Результаты исследования показали, что в среднем в России такое бюджетное свидание обойдется в 1671р. Дороже всего романтическая встреча обойдется в Ямало-Ненецком автономном округе. Дешевле всего – в Ингушетии.

Отношение россиян к официальному браку

Согласно статистике, россиянки заводят серьезные отношения в 20-25 лет. Для мужчин этот показатель – 25-28 лет. Данные Росстата подтверждают, что именно в этом возрасте россияне начинают сожительствовать с партнером. Примечательно, что статистики называют сожительство браком даже в случае, когда отношения не были узаконены официально.

Сведения Росстата гласят: 74% пар, живущих вместе, предпочитают официально регистрировать свои отношения. При этом чем моложе партнеры, тем реже они вступают в законный брак. При этом количество людей, официально узаконивающих отношения после 35 лет, стремительно увеличивается с каждым годом.

Еще один аспект – наличие неудачного опыта брака. Так, 84% россиянок и 59% россиян до 25 лет, которые сожительствуют с партнером, являются разведенными.

51% россиян убеждены, что перед официальным вступлением в брак нужно обязательно пожить вместе. 25% россиян утверждают, что штамп в паспорте нужно ставить сразу же, как партнеры съехались. 24% жителей России убеждены, что заключать брак нужно еще до сожительства. При этом чем старше респонденты, тем более они уверены в том, что узаконивать отношения нужно сразу, не дожидаясь «более удобного момента».