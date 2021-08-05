Как выбрать выгодный микрозайм

19:56 5.08.2021

Небольшие кредиты до зарплаты – востребованная сегодня услуга.

Объяснить это просто – взять займ на любые нужды можно всего по паре документов, сразу после обращения, на любые цели и с минимальными проверками. Если банк будет рассматривать заявку не один день, то с МФО все намного проще. Большинство микрокредитных организаций дают ответ в течение часа после обращения, многие работают в формате 24/7. Для вас это плюс, поскольку не будет ожиданий, даже если конкретное МФО откажет, вы сможете обратиться в другие.

Займ на карту доступен заемщикам с проблемной кредитной историей, просрочками в прошлом и настоящем, без официального места работы. Это расширяет целевую аудиторию, делает услугу доступной для всех. За удобство клиентам МФО приходится платить высокий процент. Но если подойти к делу с умом, можно сильно не переплатить.

Критерии определения выгодности микрозайма

Выгодный микрозайм – что это вообще такое? В двух словах – быстрый кредит с минимальными комиссиями и дополнительными платежами. Чтобы взять такой, смотрите на:

Отсутствие комиссий за услуги сервиса (начисление, вывод денег).

Наличие возможности досрочного погашения без санкций.

Оформление займа без процентов или со скидкой (ищите акции).

Перевод денег без ожиданий.

Пролонгация без списаний.

Отсутствие звонков на работу и родственникам.

Именно перечисленные факторы делают услугу микрокредитования максимально удобной и доступной. Чтобы узнать условия сотрудничества в конкретной МФО, изучите представленную на сайте информацию, почитайте отзывы.

Займ без отказа обычно переводится на карту. Банк не важен, главное, чтобы пластик был вашим, имел положительный баланс для верификации (при первом обращении в МФО со счета спишется небольшая сумма, которая потом будет возвращена). Некоторые организации выдают ссуды наличными, через системы быстрых денежных переводов, на электронные кошельки.

При оформлении заявки клиент МФО может указать оптимальный срок кредитования. Он должен быть удобным для вас и комфортным для погашения в целом. Крупные ссуды обычно дают на срок до года, небольшие займы – на 1-4 недели.

Как оформить заем

Чтобы получать займы без процентов на выгодных условиях, для начала ознакомьтесь с предложением рынка, внимательно изучите условия программы лояльности, акции. Это позволит выбрать МФО, которое устроит по доступным суммам, ставкам, срокам возврата.

Далее:

Выберите подходящую МФО, перейдите на официальный сайт. На главной странице подайте заявку, указав в ней желаемые сумму и сроки. Заполните анкету, на которую произойдет автоматическая переадресация (достаточно сделать однократно). Прикрепите к профилю карту банка или укажите другой способ выплаты средств. Дождитесь решения. Подпишите онлайн-договор и получите деньги на счет.

Средства переводятся сразу же. МФО комиссию за отправку денег не берет. Условия обычно максимально прозрачные – вы уже при оформлении заявки видите, какую сумму и когда должны будете вернуть.

Некоторые сервисы дают займы для улучшения КИ. Суммы будут небольшими, зато вы сможете брать ссуду, своевременно возвращать ее и, соответственно, восстанавливать рейтинг.

Акции и займы без проверок

В условиях высокой конкуренции МФО постоянно ищут способы для привлечения новых клиентов. Самый простой способ сделать это – внедрить программу лояльности. Акционные первые займы под ноль или со значительной скидкой – верный способ расширить целевую аудиторию.

Кстати, кредитная история при подаче заявки проверяется. Просто МФО, в отличие от банков, одобряют ссуды при значительных финансовых нагрузках, просрочках.