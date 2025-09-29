В РФ внимательно изучают заявления США о поставках Киеву «Томагавков»

© KM.RU, Петр Чайников

Россия внимательно изучает заявления официальных лиц США, связанные с возможностью поставок Киеву крылатых ракет "Томагавк" и ударов вглубь России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы действительно слышали эти заявления, мы внимательно сейчас их анализируем", - сказал Песков журналистам в понедельник на просьбу прокомментировать заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника США Кита Келлога о возможности поставок Украине "Томагавков" и ударов вглубь территории РФ, пишет "Интерфакс".

Он подчеркнул, что за этим вопросом внимательно следят российские военные специалисты. "Вопрос, как и прежде, звучит следующим образом: кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима - могут ли их запускать только украинцы или это должны делать все-таки американские военные? Кто дает целеполагания этим ракетам - американская сторона или сами украинцы? И так далее. Поэтому здесь необходим очень глубокий анализ. Мы, безусловно, слышали заявления, они очень серьезные, мы их изучаем", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, каким будет ответ Москвы в случае поставки "Томагавков" Киеву, Песков заметил, что пока необходимо понять потенциальные угрозы и выяснить, кто будет вовлечен в процесс. "Давайте пока сформулируем позицию, поймем потенциальные угрозы от этого, поймем все-таки, кто будет вовлечен в процесс, и затем уже можно будет определяться с ответной позицией", - сказал пресс-секретарь президента.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Путин предупредил о готовности России ответить на угрозы «не на словах»
© РИА Новости Рамиль Ситдиков
Мишустин попал в список самых влиятельных евреев мира
Продукты питания © KM.RU, Илья Шабардин
Россияне начали экономить на молоке. Пора карточки вводить?
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Песков считает обоснованным предложение о повышении НДС в России
Избранное
ЖКХ устроило Апокалипсис жителям нескольких районов Москвы
Героизация нацизма: ООН против, а США и Украина – за?
Ундервуд «Все пройдет, милая / Крымский альбом» (2 CD)
Владимир Спиваков разрешил Оркестру Сергея Мазаева похулиганить в Доме музыки
До конституционного признания животных в России — один шаг?
Кошка Сашка «Вдох» (интернет-сингл)
Сергей Бобунец, 28 ноября, ГлавКлуб
110-летие Георгия Свиридова. 24 сентября МКЗ «Зарядье»
Nagart «Ангелы в аду» (интернет-сингл)
Проект «Горшенев», 16 декабря, 1930 Moscow, Москва
32 года августовскому «путчу». Айсберг всё ближе
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации