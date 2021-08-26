Чем занимается фонд «Алёша»: официальный сайт и помощь детям

20:09 26.08.2021

Исчерпывающую информацию о благотворительном фонде «Алёша» можно получить на официальном сайте – https://aleshafond.ru/.

На главной странице посетителей сразу встречает радостное лицо первоклашки с рюкзачком за спиной. Рядом находится анкета заявки на участие в благотворительной акции «Дети вместо цветов» 2021. Страница наполнена позитивом и поднимает настроение.

Но если прокрутить её немного вниз, впечатление становится уже не таким благостным. С экрана на зрителя смотрят уже совсем другие дети, чьё счастье и первые месяцы жизни омрачились внезапной и затяжной болезнью. Возле каждого ребёнка указан возраст. Некоторым ещё и года нет. Тут же находится страшный диагноз, который обычному обывателю даже выговорить трудно. И космические суммы, требующиеся на лечение или операцию за границей.

Фонд помощи детям «Алёша» официально зарегистрирован 12 лет назад, в 2009 году. Но его основатель Алексей Зиновьев, объединившись с семьёй и друзьями в группу волонтёров, начали помогать детям годом ранее. Кроме оплаты сложных операций, которые даже за рубежом берётся выполнять не каждая клиника, также закупается жизненно необходимое оборудование для российских больниц. На оплату перелёта, проживания в гостинице и прочих сопутствующих расходов пожертвования никогда не идут. Эти суммы родители всегда находят сами.

Благотворительный фонд придерживается принципов открытости и прозрачности. На вкладке отчёты любой посетитель сайта может ознакомиться с документацией, узнать, сколько поступило пожертвований и на какие цели они были потрачены. Например, за 2019 год для лечения подопечных всего собрали более 438 миллионов рублей. Они помогли спасти 226 детских жизней.

Тут также есть видео от основателя фонда. Совсем коротенькое, длится чуть больше минуты. Но этого времени хватает понять, что человек занимается благотворительностью не ради славы или наживы. Главная и единственная цель – помощь детям и защита подопечных. И ещё, наверное, желание сделать жизнь чуточку справедливее и милосерднее. Именно поэтому для названия выбрано имя Алёша, олицетворяющее силу и доброту, как в русских былинных сказаниях, так и в славной отечественной истории.

На странице сайта каждый благотворитель может отследить поступление своих средств. Для этого нужно перейти в раздел «Поступления» и найти своё пожертвование по дате, сумме и способу платежа.

Стать добрым волшебником просто. Надо всего лишь позволить себе прислушаться к велению сердца и внести посильное пожертвование для лечения ребёнка.