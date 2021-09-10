Александр Брыксин: депутат Государственной думы, в прошлом профессиональный спортсмен и предприниматель

01:58 10.09.2021

Александр Юрьевич Брыксин родился в 1967 году в Кемерове. Профессиональный борец, мастер спорта СССР. С начала 1990-х занимался предпринимательством. В 2011-м и 2016-м избирался в Госдуму от Курской области.

Александр Брыксин: биография и карьерный путь депутата Государственной думы VI и VII созывов

Александр Юрьевич Брыксин родился в небогатой семье, провел детство на окраине Кемерова. Всегда достигал поставленных целей. В итоге он состоялся как профессиональный спортсмен, успешный предприниматель и эффективный законодатель.

Детство без «серебряной ложки во рту»

Александр Брыксин родился 20 января 1967 года в промышленной столице Кузбасса — Кемерове. Семья жила очень скромно. Дом находился в частном секторе на окраине города, удобств практически не было: печь топили углем, за водой приходилось идти за несколько километров. Особенно трудно было в 40-градусные морозы.

В Кемерове находилось много химических производств, и плохая экология казалась горожанам чем-то привычным. Тяжелые условия труда наносили серьезный вред здоровью работников предприятий. С отцом Юрием, работавшем на химзаводе «Карболит», у Александра Брыксина связаны именно такие воспоминания — вредное производство сказалось на его состоянии, он ушел из жизни в 52 года.

В школе Брыксин увлекся борьбой. Несмотря на то, что спортзал был далеко, и до него приходилось ехать с несколькими пересадками, он не пропускал ни одного занятия. Спорт стал для него отдушиной и возможностью добиться чего-то большего в жизни.

Ему повезло с тренером, который вкладывал много сил в ребят, вывозил их на соревнования в другие города. Кстати, именно благодаря борьбе Брыксин впервые побывал в Москве. Такие поездки вдохновляли, мотивировали на победу, и юноша тренировался еще больше. Первые места на пьедестале почета доставались с большим трудом, но уже в подростковом возрасте он вошел в число сильнейших борцов Кузбасса.

Учеба и спортивные достижения

После окончания школы будущий депутат четко осознавал, что высшее образование имеет большое значение, поэтому поступил в технологический институт пищевой промышленности в Кемерове. После первого курса учебу пришлось прервать для службы в армии (в то время отсрочка по учебе предоставлялась в ограниченном числе вузов). Отслужив два года (1985–1987), он вернулся в вуз. По окончании которого получил диплом по специальности «Техника и физика низких температур».

Параллельно юноша продолжал заниматься спортом и стал профессионалом в этом деле. В день у него было по несколько тренировок, часто приходилось уезжать на соревнования в другие города. Борец успешно выступал на всероссийских состязаниях, завоевал титул «Сильнейший динамовец СССР», на который претендовали лучшие спортсмены от каждой советской республики. Стал мастером спорта.

Переезд в Москву и предпринимательство

Уехав в столицу в начале 1990-х, Брыксин застал августовский путч, начал строить карьеру в сложную эпоху перемен. «Поехал в Москву искать какую-то другую работу, лучшую жизнь. Захотелось найти какое-то направление, чтобы кормить себя и близких», — вспоминает парламентарий.

Он хватался за любую возможность, трудился на нескольких работах, искал, в чем реализовать себя. Брыксин с партнерами стали развивать бизнес-проекты в химической и угольной промышленности. В 2006 году вместе с другими инвесторами приобрел завод «Курскрезинотехника», став заместителем генерального директора по инвестициям.

В 2007-м Брыксина пригласили на должность вице-президента ЗАО «Русский международный банк», где он налаживал сотрудничество с предприятиями Сибири. На этом посту проработал до 2010 года.

Из бизнеса в большую политику

В конце 2000-х в Курской области имя Александра Брыксина было хорошо известно. Новое руководство «Курскрезинотехники» начало привлекать завод к реализации социальных проектов по развитию детского и юношеского спорта в регионе. Предприятие также участвовало в благотворительной деятельности.

В 2011 году предпринимателю предложили попробовать себя в политике. Он занял второе место в ходе предварительного голосования (праймериз «Единой России») в области, а затем стал депутатом Госдумы VI созыва. Бизнес передал в доверительное управление и полностью посвятил себя работе на благо общества.

«Хотел привести в регион инвестиции, чтобы создавать новые производства, а, значит, новые рабочие места, и налоговые поступления в областной бюджет», — говорит депутат.

В 2016 году он переизбрался в федеральный парламент в составе списка кандидатов от «Единой России». В Думе представляет территориальную группу №23, в которую входят Белгородская, Курская и Орловская области.

На протяжении двух созывов уделял большое внимание своему избирательному округу, в частности, Курской области: продолжал реализацию социально значимых проектов, проводил личные приемы, организовывал благотворительную деятельность.

Семья и увлечения

Александр Юрьевич женат более 30 лет, у него с супругой Светланой четверо детей. Вся семья активно занимается различными видами спорта.

Вместе с товарищами и коллегами парламентарий любит посещать святые места. Также увлекается охотой.