Трамп: Украина думала, что сможет победить кого-то, кто в 15 раз больше нее

Президент США Дональд Трамп упрекнул Украину в желании победить «кого-то, кто в 15 раз больше вас», говоря о конфликте с Россией. Об этом он заявил журналистам во время заседании кабинета министров.

«Украина думала, что она выиграет. Вы собираетесь победить кого-то, кто в 15 раз больше вас», — приводит слова главы Белого дома Lenta.ru. Он добавил, что его предшественник Джо Байден не должен был допустить этого.

Трамп также предупредил о возможных санкциях против России и Украины, если не будет прогресса в достижении мирного урегулирования.

«Если я могу предотвратить [гибель в конфликте] с помощью санкций, <...> или используя очень жесткую систему тарифов, которая дорого обойдется России, Украине или кому-либо еще», – сказал он.

Трамп также заявил, что у него есть «очень серьезные» экономические санкции против России, если не будет достигнуто соглашения, пишут «Ведомости».

«Я хочу, чтобы это соглашение было достигнуто. То, что у меня на уме, очень серьезно, если придется действовать, но я хочу, чтобы это [конфликт на Украине] закончилось… У нас есть экономические санкции», – сказал он, отвечая на вопрос о возможных крайних сроках для России для заключения мирного соглашения.

Президент США заявил о намерении остановить конфликт и предупредил, что в случае неудачи может последовать экономическая война с Россией.

«Я хотел бы, чтобы конфликт прекратился. Я хочу добиться его прекращения. Это не будет мировой войной, но это будет экономическая война, и экономическая война будет плохой, и она будет вредна для России. А сейчас я этого не хочу», – сказал он.

  1. 27.08.2025, 01:16
    Гость: Чукча

    Данольд как павлин. Ничего не видит и не умеет считать. Россия больше Украины в три с половиной раза по численности. Это не так важно. И ещё у него плохо со знанием истории. Но это не его проблема, а общая для США. Он не хочет знать, что США проиграли в Афганистане многократно слабому сопернику. И во Вьетнаме об...сь по полной, где вообще превосходили в десятки раз. Так что Украина не собирается оккупировать Россию. У хохлов задача простая, убрать русские войска со своей территории. Сколько потребуется времени не вопрос, это рано или поздно произойдёт. Так что у Дональда неправильное представление в мире, его механизмах и системах воздействия.

