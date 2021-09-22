Чем отличается ломбард от скупки металла?

18:39 22.09.2021

Бывают случаи, когда срочно необходимы денежные средства.

И невольно каждый задает вопрос: «Где можно срочно найти деньги?». Одним из способов является скупка золота или ломбард. В этой статье мы поговорим чем отличается скупка золота от ломбарда.

Различия ломбарда от скупки

Чтобы детальнее разобраться где выгоднее исправить свое финансовое положение, необходимо разобраться в деталях. Итак, предназначение у ломбарда и скупки различаются друг от друга. Под ломбардом подразумевается организация, которая специализируется на выдаче краткосрочных займов, взамен должник должен заложить ценное имущество. Важный момент – по закону (ФЗ от 19.07.2007 «О ломбардах») они не имеют право заниматься еще какой-то деятельностью. Деятельность по скупке же можно оформить в виде ИП или юридического лица. Клиент может просто сдать свое золото, серебро, монеты, стоматологическое золото, изделия с бриллиантами и другие ценные вещи без дальнейших взаимодействий с организацией.

По каким категориям делятся изделия?

КАТЕГОРИЯ изделий* - полноценные без дефектов:

Кольца (кроме обручальных), кулоны, серьги, броши с бриллиантами, с натуральными белыми или цветными камнями Часы с камнями, часы с браслетом Цепи (ручное плетение) от 8 до 50 грамм, длиной 50-80 см Браслеты (ручное плетение) до 18 грамм и длиной от 16 до 28 см

2 КАТЕГОРИЯ изделий* - полноценные без дефектов:

Кольца (кроме обручальных), кулоны, серьги, броши с бриллиантами, с натуральными белыми или цветными камнями Часы с камнями, часы с браслетом Цепи (ручное плетение) от 17 до 35 грамм, длиной 50-90 см Браслеты 8-25 грамм и длиной 15-27 см

3 КАТЕГОРИЯ изделий* - полноценные без дефектов:

Кольца, колье, кулоны, серьги со вставками различных материалов, синтетических. (кроме обручальных) Браслеты и цепочки ручных плетений больше 30 грамм Цепи и браслеты ручных плетений весом более 30 грамм

4 КАТЕГОРИЯ "На переплавку":

Браслеты, цепочки (машинной вязка), религиозная атрибутика (крестики, иконки, кулоны) Обручальные кольца, зажимы, запонки Изделия с любыми дефектами, ювелирные сплавы полуфабрикаты, заготовки Изделия, не соответствующие описанию 1, 2 и 3 категории

Компания «Золотой стандарт» в Москве предоставляет услуги по комплексной оценке изделия:

1. Поможем определить пробу металла – осуществляется экспертами и спектральным анализом – 999, 750, 585, 375 и так далее.

2. Поможем определить вес изделия – с помощью специальных сертифицированных весов;

3. Оформим акт оценки, благодаря которым определяется конечная стоимость изделия.