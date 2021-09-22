Чем отличается ломбард от скупки металла?
И невольно каждый задает вопрос: «Где можно срочно найти деньги?». Одним из способов является скупка золота или ломбард. В этой статье мы поговорим чем отличается скупка золота от ломбарда.
Различия ломбарда от скупки
Чтобы детальнее разобраться где выгоднее исправить свое финансовое положение, необходимо разобраться в деталях. Итак, предназначение у ломбарда и скупки различаются друг от друга. Под ломбардом подразумевается организация, которая специализируется на выдаче краткосрочных займов, взамен должник должен заложить ценное имущество. Важный момент – по закону (ФЗ от 19.07.2007 «О ломбардах») они не имеют право заниматься еще какой-то деятельностью. Деятельность по скупке же можно оформить в виде ИП или юридического лица. Клиент может просто сдать свое золото, серебро, монеты, стоматологическое золото, изделия с бриллиантами и другие ценные вещи без дальнейших взаимодействий с организацией.
По каким категориям делятся изделия?
КАТЕГОРИЯ изделий* - полноценные без дефектов:
- Кольца (кроме обручальных), кулоны, серьги, броши с бриллиантами, с натуральными белыми или цветными камнями
- Часы с камнями, часы с браслетом
- Цепи (ручное плетение) от 8 до 50 грамм, длиной 50-80 см
- Браслеты (ручное плетение) до 18 грамм и длиной от 16 до 28 см
2 КАТЕГОРИЯ изделий* - полноценные без дефектов:
- Кольца (кроме обручальных), кулоны, серьги, броши с бриллиантами, с натуральными белыми или цветными камнями
- Часы с камнями, часы с браслетом
- Цепи (ручное плетение) от 17 до 35 грамм, длиной 50-90 см
- Браслеты 8-25 грамм и длиной 15-27 см
3 КАТЕГОРИЯ изделий* - полноценные без дефектов:
- Кольца, колье, кулоны, серьги со вставками различных материалов, синтетических. (кроме обручальных)
- Браслеты и цепочки ручных плетений больше 30 грамм
- Цепи и браслеты ручных плетений весом более 30 грамм
4 КАТЕГОРИЯ "На переплавку":
- Браслеты, цепочки (машинной вязка), религиозная атрибутика (крестики, иконки, кулоны)
- Обручальные кольца, зажимы, запонки
- Изделия с любыми дефектами, ювелирные сплавы полуфабрикаты, заготовки
- Изделия, не соответствующие описанию 1, 2 и 3 категории
Компания «Золотой стандарт» в Москве предоставляет услуги по комплексной оценке изделия:
1. Поможем определить пробу металла – осуществляется экспертами и спектральным анализом – 999, 750, 585, 375 и так далее.
2. Поможем определить вес изделия – с помощью специальных сертифицированных весов;
3. Оформим акт оценки, благодаря которым определяется конечная стоимость изделия.
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