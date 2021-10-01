Космомерч - одежда, вдохновленная космосом

Мода – это вечная прекрасная красота, выраженная в деталях.

 В этой статье мы поговорим про новый проект Космомерч – что это, в чем концепция идеи, и почему коллекция одежды на тему космоса – это свежий взгляд на повседневность. Более подробнее ознакомиться с коллекциями мерча можно на официальном сайте cosmomerch.ru.

Начало. Старт проекта и показ

Космомерч – это мерч мировых высот, концепция которого базируется на особой дате – шестьдесят лет с первого полета человека в космос. Агентство Illan Communications заручилось поддержкой «Роскосмоса», и под впечатлениями от красоты и неизведанности космического пространства, решилось создать коллекцию тематической одежды для людей всех поколений. Именно такая одежда – это вкусный стиль, это тренд, это актуально и стильно не только за счет дизайна, но и за счет концепции – космос и достижения отечественных открывателей космоса.

В команде создателей проекта было двадцать пять человек. Были подключены все – дизайнеры одежды, product-менеджеры, стратеги, технологи и арт-директора. Квинтэссенцией творческого и рационального процесса является линейка из одиннадцати коллекций, в которых содержатся восемьдесят моделей одежды и других атрибутов.
Презентовалась коллекция мерча 31 мая 2021 года в самом космическом месте России – павильон «Космонавтика и авиация», ВДНХ. Помимо отечественных звезд, показ моды посетил сам Дмитрий Рогозин – гендиректор государственной корпорации «Роскосмос».

Презентовали коллекцию не только профессиональные модели, но и настоящие космонавты, такие как Андрей Борисенко, Сергей Рязанский и Елена Кондакова. Они представляли модели коллекции «Один такой», которая была посвящена деятельности и достижениям отечественных космонавтов.

Основная идея и миссия

Россия – удивительная страна, и сверхмощная космическая держава. Этим необходимо гордиться. К сожалению или к счастью, тема российской космонавтики не до конца открыта мира. На это есть свои причины – большинство материалов, связанных с космонавтикой, засекречено со времен СССР.
Миссия космического мерча заключается в том, чтобы максимально распространить и популяризовать тему отечественной космонавтики, объяснить ее людей и сделать доступной каждому.
Тренд на космическую тему – это не новинка, но если попробовать ввести в моду космические мотивы, наших космонавтом будет проще вводить тренды и в космическом пространстве.
 

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