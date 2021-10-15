Зачем нужно SEO-продвижения?
В этой статье мы поговорим про то, что такое SEO, помогающее реализовать более быстрое продвижение сайта в ТОП. Более подробную информацию можно найти на сайте компании webmate.
Что такое SEO?
Под SEO-продвижением подразумевается продвижение сайта в поисковых системах. Это нужно для того, чтобы повышать сайт в топе, а это, в свою очередь, позволяет расшириять пользовательский трафик.
Какие факторы влияют на оптимизацию в Яндекс и Гугл
1. Актуальность информации того или иного сайта;
2. Наличие уникального контента;
3. Хорошо подобранный алгоритм ранжирования с учетом требований той или иной поисковой системы – Гугл или Яндекс.
Зачем нужны проверенные SEO-специалисты?
Хороший SEO-модератор является гарантией того, что сайт не только продвинется в рейтинге, но и увеличится трафик посещаемости. Это работа достаточно трудная, ведь для того, чтобы успешно выполнять свою работу, помимо знаний по SEO, специалист должен обладать знаниями маркетинговых продаж и навыками копирайтера.
Зачастую, специалисты по СЕО могут выполнять следующий спектр работ и обладать умениями;
1. Подбирать ключевые слова и составлять расширенное семантическое ядро;
2. Успешно реализовывать на практике знания внутренней оптимизации сайтов;
3. Составлять и проверять внедрения следующих позиций - Title, Keywords, Description
4. Понимать принципы критерий usability;
5. Уметь оптимизировать структуру сайта;
6. Иметь опыт работы с ключевыми инструментами CMS - Joomla, ModX, WordPress;
7. Знать алгоритмы поисковых систем и как с ними работать;
8. Иметь уровень английского не ниже Intermediate;
9. Иметь представления о HTML и PHP.
Также, в обязанности специалиста по СЕО входят изучение факторов влияния тех или иных характеристик на рост или падение сайта в рейтинге и слежение за обновлениями поисковых систем. Этто нужно для того, чтобы иметь возможность во время среагировать на изменения и удержать позицию в ТОПе.
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