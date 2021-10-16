ТРЦ Gagarinn Plaza - все для людей

15:34 16.10.2021

Посещение торгово-развлекательных центров для многих людей является неким ритуалом.

Это может быть семейный шоппинг, место встречи, вариант «покушать» или просто свидание. В этой статье мы поговорим про ТРЦ Gagarinn Plaza , который находится в Одессе. За более подробной информацией можно обратиться на сайт gagarinnplaza.com

Необходимо сказать, что наличие ТРЦ в городе свидетельствует о развитой городской инфраструктуре. Во-первых, ТРЦ – это площадка, на которой бренды выставляют на продажу свою продукцию. Огромные торговые центры помогают начинающих предпринимателям реализовывать свою продукцию за счет годами выработанного трафика. Во-вторых, ТРЦ сделаны для шопинга людей. В таких заведениях можно получить практически любую услугу, и приобрести практический любой товар, начиная от банальной одежды, заканчивая покупкой дорогостоящей электроники.

Особенности ТРК Gagarinn

Торгово-развлекательный комплекс обладает собственным торговым форматом, который заключается в категории посещаемых его людей. Из-за удачного месторасположения, а конкретно – его нахождении на береговой линии Черного моря и вблизи основных автомобильных магистралей, людской трафик значительно выше других торговых комплексов. Многие люди предпочитают посещать торговые центры на общественном транспорте из-за высокой стоимости парковки, где оставить машину равносильно трате огромной сумме. Однако, ТРК Gagarinn Plaza предоставляет гостям первый час бесплатного паркинга. За остальные часы необходимо доплачивать, но не стоит печалиться – сумма выходит демократичная.

Куда можно сходить в ТРК Gagarinn

Бродя по прекрасному ТРЦ, можно встретить следующие интересные местечки:

1. Для детей будет интересно помещение детского профессионального города;

2. Если вы хотите совершить покупки, а гиперактивные дети мешают, можно отправить их в развлекательный детский центр;

3. В ТРК ест большой фудкорт, где можно поесть и попить кофе. Представлена кухня на любой вкус;

4. Кинокомплекс с современными кинозалами и оборудованием;

5. Большой продуктовый супермаркет «Сильпо»;

6. Магазины электроники и бытовой техники;

7. Ювелирные магазины с уникальными коллекциями;

8. Магазины для детей любых возрастов.

