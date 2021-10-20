Укулеле - интересный подарок для подростка

17:27 20.10.2021

Укулеле в подарок ребенку является замечательным способом сделать интересный сюрприз и хорошей возможностью привить полезное увлечение. Как выбрать укулеле в подарок - выбираем один из самых популярных инструментов среди молодежи.

В подростковом возрасте свойственно увлекаться всем необычным, ребята тянутся ко всему новому, стремятся к общению со сверстниками. Большинство подростков интересуется музыкой, и не всегда ограничиваются собственным смартфоном. Посиделки в компании с гитарой – отличное хобби, не утратившее актуальности и по сей день. Последние годы набрала популярность маленькая гавайская гитара укулеле, купить которую мечтают дети и взрослые. Этот модный тренд - отличная альтернатива гитаре.

Можно подсказать выросшему ребенку, чем занять свободное время и приобрести некоторую популярность среди сверстников. Подтолкните развитие событий - подарите укулеле, и прекрасное увлечение может вырасти в нечто большее. Сейчас многие подростки создают свои видео-блоги, играют на укулеле популярные песни или каверы и зарабатывают на этом.

Почему укулеле лучший подарок

На укулеле научиться играть значительно проще, чем на гитаре – она имеет всего 4 струны, а её небольшие размеры идеальны для маленьких рук ребенка. Звучание укулеле яркое и звонкое, а расцветки настолько разнообразны, что каждый найдет себе по вкусу. Ребенку важен внешний вид инструмента! Цветы и растения на корпусе маленькой гитары, геометрические принты, солнечный закат, космос, волны океана и другие рисунки привлекают внимание подростков. Это вам не простая скучная гитара - укулеле выглядит эффектно и необычно.

Для маленьких детей вы можете купить простую дешевую укулеле из ламинированной древесины, взрослым же лучше покупать инструмент из массива дерева. Более качественные и недорогие укулеле имеют корпус из пластика, а верхнюю деку из натурального дерева, что улучшает качество звука. Пластиковый корпус имеет неоспоримое преимущество в том смысле, что он крепкий и инструмент получается довольно износостойкий. Такие укулеле серии Travel выпускает компания Flight, они идеальны для путешествий, поскольку не сильно боятся влажной или засушливой погоды. Кроме того, популярные артисты разрабатывают свои авторские дизайны для укулеле Flight, в интернет-магазине https://dominantamusic.ru вы найдете их в ассортименте. На что еще стоит обратить внимание, выбирая укулеле?

Как выбрать укулеле в подарок

Размер укулеле имеет значение, поскольку каждый из них имеет свой характерный тембр и строй. Укулеле-сопрано – самая маленькая по размеру, и самая звонкая, подходит для исполнения традиционный гавайской музыки. Укулеле размера концерт и тенор имеют большее количество ладов, а значит, предполагают больше возможностей для творчества. Из тенора можно извлекать больше басовых нот, этот вид укулеле позволяет исполнять более сложные произведения. Укулеле бас и баритон имеют низкий строй, по размеру и звуку больше напоминают гитару. Инструменты со звукоснимателями (электроакустические) востребованы артистами сцены.

Какую бы укулеле вы ни выбрали, это прекрасный инструмент для творчества. Её удобно брать с собой на природу и в путешествия. Вы будете в центре внимания компании, скрасите досуг и приятно проведете время.