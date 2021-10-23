Организация похорон в Санкт-Петербурге: услуги ритуального агентства

20:41 23.10.2021

В жизни любого человека случаются неприятные моменты, которые можно решить теми или иными способами.

Но если в дом пришла беда, умирает член семьи, здесь уже ничего не удастся сделать. Нужно только организовать достойные похороны. В одних случаях решение всех вопросов доверяется ритуальному агенту. А в других семья если не все, так большинство дел старается выполнить самостоятельно, чтобы сэкономить деньги. Что вообще нужно сделать?

Подготовка к похоронам

Что необходимо сделать в первую очередь при организации похорон? Такой вопрос задает любая семья, столкнувшаяся с данной неприятностью. Если трагедия произошла дома, нужно сразу выполнить несколько действий:

- обратиться за помощью к надежному ритуальному агенту;

- вызвать врача из поликлиники или скорой помощи;

- позвонить в полицию и сообщить о случившемся;

- решить вопрос об отправке покойника в морг.

По какой причине вызов ритуального агента стоит на первом месте? Все очень просто: это поможет избавиться от потери лишних денег. Ведь о случившемся врач или полицейские сообщат другому похоронному агентству. В итоге на смерти человека обогатятся все за счет денег пострадавшей семьи. А если на месте уже окажется ритуальный агент, ни врач, ни полицейские никому звонить о смерти в обеспеченном доме не станут. Что еще нужно сделать?

Организация траурного мероприятия

Все это только первые действия, лишь начало подготовки к похоронам. Обязательно нужно заняться решением и других важных вопросов.

1. Какие и где оформлять бумаги?

2. Что покупать из траурных атрибутов?

3. Выбирать погребение на кладбище или кремацию?

4. Как правильно организовать панихиду?

5. Где заказывать копачей для подготовки могилы?

Также нужно заранее заказать катафалк и автобус, чтобы эта техника вовремя прибыла для отправки покойника на кладбище или в крематорий. Еще в самом начале необходимо найти подходящее кафе для заказа поминальной трапезы. Такая традиция часто выполняется даже в том случае, если умерший не верил в загробную жизнь.

Вот и получается так, что семья должна сразу подумать и решить, что удастся сделать своими силами, а что лучше доверить сотрудникам Городской Ритуальной Службы. Это одна из лучших похоронных фирм в Санкт-Петербурге. Связаться с ней проще через ее сайт https://spbgorritual.ru, который, как и номер телефона 8(812)500-35-33 работает в круглосуточном режиме. Это означает, что обращаться сюда за помощью можно даже среди ночи. Здесь удастся недорого заказать не только ритуальные услуги, но и все необходимые для захоронения траурные атрибуты.

