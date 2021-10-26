Как ухаживать за девушкой в начале отношений

20:29 26.10.2021

Начало отношений — самое прекрасное время, когда ты стремишься понравиться, максимально угодить девушке и в то же время боишься быть непонятым или выглядеть глупо.

Начало отношений — самое прекрасное время, когда ты стремишься понравиться, максимально угодить девушке и в то же время боишься быть непонятым или выглядеть глупо. В голове возникает куча вопросов:

когда стоит признаваться в любви и в какой ситуации это уместно;

как дать девушке понять, что она небезразлична;

что делать, чтобы не налажать и не оказаться полным дураком.

Как ухаживать за девушкой, точно знает Антон Гломозда — тренер, прокачавший множество мужчин на своих авторских курсах. Он научит решать вопросы без тугого кошелька и накачанного тела, понимая проблемы обычных парней и говоря начистоту. Антон точно знает, как перестать быть мальчиком, действующим на эмоциях, и стать мужчиной, готовым принимать решения и отвечать за свои поступки.

Как правильно проявлять интерес

Многие парни готовы выпрыгнуть из штанов, чтобы попасть в поле зрения понравившейся барышни. Однако неадекватное поведение только оттолкнет нормальную девушку. Здесь актуальны другие способы:

будь собой. Не стоит использовать типичные подкаты и говорить шаблонами;

делай комплименты. Важно, чтобы они были оригинальными и небанальными;

шути. Чувство юмора иногда привлекает даже больше, чем внешность;

учитывай ее интересы и становись достойным собеседником;

дари оригинальные подарки.

Оставайся джентльменом и не торопи события. Так твоя избранница поймет, что интерес к ней не сводится только к физической близости.

Когда пора признаваться в любви

На что ты рассчитываешь во время признания? Что она ответит тебе взаимностью, станет ближе или согласится на секс? Ты ошибаешься, поскольку для большинства барышень слова сами по себе ничего не значат. Если она не чувствует твою любовь, то все речи пролетят мимо и ты будешь выглядеть глупо.

Если ты скажешь о своих чувствах слишком рано, это будет значить, что ты «балабол» и «пикапер», а некоторые барышни еще и постараются загнать тебя под каблук. Так что несвоевременное признание чревато нехорошими последствиями и может испортить дальнейшие отношения.

Говори о любви, когда девушка уже что-то чувствует и готова услышать признание.

А это точно любовь?

Не стоит бросать слова на ветер, если ты сам не уверен. Хорошо проводить время вместе с красивой девушкой — это еще не значит влюбиться. Главные показатели того, что это именно любовь:

желание становиться лучше. Хочется, чтобы она восхищалась твоими талантами, чувством юмора, гордилась успехами. Ты изо всех сил стараешься выглядеть достойнее и лучше других парней, защищаешь ее в трудных ситуациях и интересуешься ее мнением;

стремление к постоянному общению. Девушка не выходит у тебя из головы целыми днями — ты засыпаешь и просыпаешься с мыслями о ней, все время хочешь написать или позвонить;

готовность на все. Если ты можешь потратить последние деньги, но купить ей шикарный букет цветов или отвести в ресторан, то это любовь.

Сильные чувства делают мужчину лучше. Это безотказный мотиватор, который заставляет тебя добиваться высоких результатов в работе, совершенствоваться физически и интеллектуально.

Как достойно признаться в чувствах мужчине

Заранее готовиться, покупать подарок, организовывать встречу в необычном месте для признания вовсе не обязательно. Признаться в любви можно в обычной уютной обстановке, искренне заглянув в глаза любимой девушке. Именно это, а не шикарный ресторан, заставят ее тебе поверить. Желательно подкреплять свои слова действиями — заботиться о ее комфорте, стараться порадовать и помочь в решении сложных ситуаций. Расскажи девушке о ее качествах, которые не оставляют тебя равнодушным.

И помни, тебе очень повезло встретить любовь.