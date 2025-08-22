Лавров назвал условие для проведения встречи Путина и Зеленского

15:34 22.08.2025

Встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского не запланирована, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью NBC, пишет РБК.

«Президент Путин четко сказал, что он готов к встрече при условии, что у этой встречи действительно будет повестка дня, президентская повестка», — заявил Лавров. Пока ее нет, отметил министр.

Он добавил, что мирному процессу препятствует Украина. По словам министра, на встрече Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске Россия проявила «гибкость» по некоторым вопросам, но Зеленский «на все сказал нет». В числе условий, отвергнутых им, Лавров назвал отказ от членства Украины в НАТО, обсуждение территориальных вопросов и отмену запрета на использование русского языка.

Reuters сообщал со ссылкой на источники, что Москва на саммите на Аляске пошла на компромисс, изменив условия по территориям: она отказалась от требования передачи под ее контроль всей территории Херсонской и Запорожской областей, но Москва все еще хочет передачи ей всего Донбасса. Официально Кремль это не комментировал.

Помимо названных Лавровым пунктов, Reuters также указывал следующие:

Россия вернет Украине подконтрольные ей части Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Численность украинской армии должна быть ограничена.

Западных войск не Украине не может быть.

Частичное снятие санкций.



В 2024-м Путин также выдвигал требования о демилитаризации и денацификации Украины, ее безъядерном статусе, признании на международном уровне всех присоединенных к России территорий в ее составе.