Лавров назвал условие для проведения встречи Путина и Зеленского

Стоп-кадр из видеотрансляции

Встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского не запланирована, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью NBC, пишет РБК.

«Президент Путин четко сказал, что он готов к встрече при условии, что у этой встречи действительно будет повестка дня, президентская повестка», — заявил Лавров. Пока ее нет, отметил министр.

Он добавил, что мирному процессу препятствует Украина. По словам министра, на встрече Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске Россия проявила «гибкость» по некоторым вопросам, но Зеленский «на все сказал нет». В числе условий, отвергнутых им, Лавров назвал отказ от членства Украины в НАТО, обсуждение территориальных вопросов и отмену запрета на использование русского языка.

Reuters сообщал со ссылкой на источники, что Москва на саммите на Аляске пошла на компромисс, изменив условия по территориям: она отказалась от требования передачи под ее контроль всей территории Херсонской и Запорожской областей, но Москва все еще хочет передачи ей всего Донбасса. Официально Кремль это не комментировал.

Помимо названных Лавровым пунктов, Reuters также указывал следующие:

  • Россия вернет Украине подконтрольные ей части Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.
  • Численность украинской армии должна быть ограничена.
  • Западных войск не Украине не может быть.
  • Частичное снятие санкций.


В 2024-м Путин также выдвигал требования о демилитаризации и денацификации Украины, ее безъядерном статусе, признании на международном уровне всех присоединенных к России территорий в ее составе.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.08.2025, 01:09
    Гость: 1946

    Неплохо было бы если все эти условия соблюдала г-жа Захарова. Ну ещё и запрет на танцы

  2. 22.08.2025, 23:06
    Гость: Юри_й

    я в отличии от вас, слово держу, тема: Путин предложил встретиться с Зеленским в Москве, пятый комент сверху, под ником "представляю" как раз фантазирует о встрече один на один с зелей, под ним сразу мой комент будет

  3. 22.08.2025, 22:43
    Гость: в дурдоме день открытых дверей

    4.Для перемирия с Украиной в общем достаточно: восстановления там демократии, снятие запрета на деятельность оппозиционных партий, русскоязычных газет и телеканалов, снятие с них санкций, упразднения СБУ е

    Слышь, ...может сначала ВОССТАНОВИТЬ ДЕМОКРАТИЮ в России-вернуть Ютюб и Вотсап для начала? А уж опосля...

    Об остальном потолкуем после завершения СВО.

Все комментарии (17)
