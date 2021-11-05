Парфюмеры разрабатывают серию запахов России

14:20 5.11.2021

Российские парфюмеры из Калининграда разрабатывают серию запахов регионов страны. Предполагается, что запахи будут использовать во время официальных приёмов, а также в краеведческих музеях, галереях, библиотеках и других учреждениях. Их смогут приобрести и физические лица, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу «Платформы НТИ».

Разработчики уверены, что проект положительно повлияет на популяризацию внутреннего туризма, решит проблему самоидентификации региона или отдельного города, повысит узнаваемость туристских брендов регионов. Также запахи можно будет использовать для сувенирной продукции и корпоративных подарков.

Запахи, как отмечают разработчики, отражают локальную идентичность территорий, базируясь на природных достопримечательностях региона, исторических личностях, исторических и религиозно-культовых сооружениях, героях художественной литературы и мифологических персонажах.

У команды уже готова пилотная линейка ароматов Калининградской области. Среди них — аромат Куршской косы, янтаря, кёнигсбергского марципана, Калининградского морского порта, исторического центра города Амалиенау. В 2022 году запахи появятся на площадках в Калининграде: в Калининградском музее янтаря, музее Мирового океана, музее изобразительных искусств и в других местах.

Также в течение 2022 года авторы планируют создать ароматы для 20 регионов России. Ароматы «собираются» исходя из того, чем славится регион, что растёт на его территории и что является гордостью его жителей.