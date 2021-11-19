СберМаркет ищет людей в команду: условия сотрудничества

17:18 19.11.2021

СберМаркет – это отличный сервис, который находится в поиске сборщиков заказов и курьеров.

К особенностям можно отнести наличие комфортных рабочих условий и минимальных требований к партнерам. Основные вакансии: сборщик заказов Сбермаркет, водитель-курьер Сбермаркета и пеший курьер Сбермаркет. Про каждые из вакансий мы подробнее поговорим в этой статье.

Сборщик заказов

Сборщик заказов, он же эксперт-комплектовщик, получает заказ через специальное мобильное приложение, потом собирает и упаковывает товар. С одной стороны, в такой работе нет ничего сложного, однако, существует ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание – в течение двух минут он сборщик заказов должен выбрать по одной позиции, при этом, упаковать необходимо должным образом – без вмятин и порванных мест. Это касается так же и продуктов – овощи и фрукты необходимо выбирать свежие, в идеальном состоянии.

Водитель-курьер

После того, как товар упакован в специальный пакет или контейнер, он отправляется курьеру. В задачу водителя-курьера входит доставка заказа в указанный срок до двери, а так же принятие оплаты заказа через терминал. Если товары превышают тридцать килограмм, клиент обязан доплатить курьеру за доставку.

Пеший курьер

С недавних времен, людям, у которых нет личного транспорта, сервис СберМаркет предоставил возможность поработать пешим курьером. Доставлять заказы можно при помощи своих двух, а можно на велосипеде и другим удобным способом. При этом, географическая зона потенциальной доставки ограничена ближним районом.

Для тех, у кого нет личного автомобиля в команде СберМаркет открылась новая вакансия партнёра — пеший курьер. Собранный заказ можно доставлять пешком или на велосипеде, зона доставки география ограничена ближайшим районом.

Какие условия предоставляет СберМаркет партнерам

Существует ряд условий, которые предоставляет компания своим партнерам:

1. Проведение собеседования в режиме онлайн без посещения офиса;

2. Партнер самостоятельно выбирает комфортный район;

3. Получение постоянного дохода;

4. Возможность получения персональных бонусов;

5. Дружный коллектив и наставник;

6. Предоставление униформы и средств индивидуальной защиты.

