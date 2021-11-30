Работы Фаберже продали в два раза дороже их оценочной стоимости

10:20 30.11.2021

Аукционный дом Christie's выручил за работы Фаберже 5,2 миллиона фунтов стерлингов по итогам торгов "Шедевры Фаберже из коллекции Гарри Вульфа", превысив оценку в два раза.

На торги было выставлено в общей сложности 86 произведений - от камнерезных фигурок животных, рамок для фотографий до керамических изделий, серебра и ювелирных украшений, отмечает "Интерфакс". Эксперты аукционного дома оценили коллекцию в 2 150 000 фунтов стерлингов.

Так, мозаичная брошь из золота и платины, украшенная драгоценными камнями, была продана за 350 тыс. фунтов стерлингов при оценке в 70 - 90 тыс. фунтов стерлингов. А украшенная драгоценными камнями и эмалью бонбоньерка из яшмы с отдельными элементами из золота ушла с молотка за 200 тыс. при оценке в 30-50 тысяч.

"Очень редко можно увидеть на арт-рынке коллекцию Фаберже такого значения и качества, принадлежавшую одному владельцу, и международный интерес, проявленный сегодня к торгам, доказывает непрекращающийся спрос на изделия фирмы Фаберже", - подчеркнули в Christie's

В торгах участвовали клиенты из 18 стран, 20% покупателей были из России.