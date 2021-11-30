Работы Фаберже продали в два раза дороже их оценочной стоимости
Аукционный дом Christie's выручил за работы Фаберже 5,2 миллиона фунтов стерлингов по итогам торгов "Шедевры Фаберже из коллекции Гарри Вульфа", превысив оценку в два раза.
На торги было выставлено в общей сложности 86 произведений - от камнерезных фигурок животных, рамок для фотографий до керамических изделий, серебра и ювелирных украшений, отмечает "Интерфакс". Эксперты аукционного дома оценили коллекцию в 2 150 000 фунтов стерлингов.
Так, мозаичная брошь из золота и платины, украшенная драгоценными камнями, была продана за 350 тыс. фунтов стерлингов при оценке в 70 - 90 тыс. фунтов стерлингов. А украшенная драгоценными камнями и эмалью бонбоньерка из яшмы с отдельными элементами из золота ушла с молотка за 200 тыс. при оценке в 30-50 тысяч.
"Очень редко можно увидеть на арт-рынке коллекцию Фаберже такого значения и качества, принадлежавшую одному владельцу, и международный интерес, проявленный сегодня к торгам, доказывает непрекращающийся спрос на изделия фирмы Фаберже", - подчеркнули в Christie's
В торгах участвовали клиенты из 18 стран, 20% покупателей были из России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Наверное "Чубайс" какой-нибудь очередной купил со словами "денег нет, но вы держитесь".
Не удивляются и десятикратному росту цен уже практически на всё что может оставаться ценным в будущем. Идёт грандиозная инфляция доллара и вообще всех валют "цивилизованных" стран. Бешеное печатание пустых денег наконец начало доходить и до среднего звена бездельников - рантье. Первые признаки инфляции для всех остальных (простых людей) уже на виду в виде "дорожания" энергоносителей, электричества, отопления. Дальше больше: еда, жизнь и ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ.