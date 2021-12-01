Как выбрать спелый, сладкий гранат и что из него приготовить

00:49 1.12.2021

Гранат – один из тех фруктов, которые полны сюрпризов.

И не всегда они оказываются приятными. Привлекательный внешне, он может оказаться сухим, гнилым или просто зеленым внутри. А так не хочется испытывать это разочарование. Именно поэтому важно знать несколько главных правил выбора вкусного и спелого граната. А еще мы приготовили разноплановую подборку рецептов, чтобы вы могли максимально использовать его на своей кухне.

Покупаем хороший гранат

Первое, что мы можем оценить – это внешний вид. Проверьте, нет ли вмятин, трещин или следов гнили. Покрутите гранат в руках – спелый плод должен быть с легким блеском на кожуре. Если она тусклая, лучше отложить такой гранат.

Если кожура на ощупь влажная, это может означать, что гранат зеленый внутри. Хороший плод будет в подсушенной кожуре.

Взгляните на «макушку» – она должна быть сухой и такого же цвета, как и сама кожура. Если она зеленая, плод могли сорвать слишком рано.

Можно провести небольшой эксперимент – слегка надавить на гранат, чтобы услышать легкий треск зерен. Только не переусердствуйте, иначе есть вероятность повредить фрукт. Если зерна лопаются от легкого прикосновения, они будут сочные.

Увы, даже созревший плод может быть недостаточно сладким. Поэтому, если есть возможность попробовать зернышко прежде, чем осуществить покупку, не отказывайтесь!

Готовим с гранатом

Фасолевый суп-пюре с гранатом

Для разнообразия традиционных первых блюд приготовьте этот ароматный и насыщенный суп.

Ингредиенты:

Фасоль – 100 грамм;

Морковь – 1 шт.;

Гранат – 2 шт.;

Кинза – 1 пучок;

Соль и специи – по вкусу;

Вода – 1 л.

Фасоль предварительно замочите на ночь. После слейте воду, залейте чистую и поставьте фасоль на огонь. После закипания варите на медленном огне около часа.

Очистите морковь, нарежьте ломтиками и добавьте в кастрюлю. Продолжайте варить, пока фасоль и морковь не станут мягкими. Добавьте соль и специи по вкусу. Снимите кастрюлю с огня, пюрируйте погружным блендером до однородности.

Очистите гранат от кожуры и пленок. Горсть зерен оставьте для подачи. Из основной части выжмите сок и влейте его в кастрюлю. Поставьте суп на огонь и проварите еще минут 5.

Измельчите кинзу. Готовый суп перед подачей дополните кинзой и зернами граната.

Маринованный гранат

Пикантный и насыщенный вкус маринованных зерен граната станет прекрасной изюминкой в салатах и закусках.

Ингредиенты:

Гранат – 1 шт.;

Сахар – 1 ч. л.;

Соль – 1/2 ч. л.;

Ягоды можжевельника – 2 шт.;

Гвоздика – 1 шт.;

Винный красный уксус – 1 ст. л.

Очистите гранат от кожуры и пленок, промойте и обсушите зерна. Подготовьте стерилизованную банку, выложите на дно можжевельник и гвоздику. Всыпьте зерна граната. Добавьте соль и сахар.

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Влейте уксус и кипяток. Закройте банку крышкой, переверните и оставьте вверх дном до полного остывания. После уберите в холодильник на 2-3 дня перед подачей.

Салат с яблоком, сельдереем и гранатом

Полезный, сочный и очень вкусный салатик можно подать к столу в качестве перекуса.

Ингредиенты:

Яблоко – 1 шт.;

Гранат – 1/2 шт.;

Стебель сельдерея – 1/3 шт.;

Мед – 1 ч. л.;

Сок лимона – 1 ч. л.;

Оливковое масло – 1-2 ст. л.;

Орехи – 50 грамм.

Очистите от кожуры и пленок зерна граната. Нарежьте небольшими кубиками яблоко и сельдерей. Орехи подсушите и порубите в среднюю крошку. Соедините все в салатнике.

Заправьте салат соком лимона, медом и оливковым маслом. Перемешайте и подавайте к столу.

Гранатовый чай

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Натуральный сок граната прекрасно подойдет для витаминного горячего напитка.

Ингредиенты:

Гранат – 1 шт.;

Корень имбиря – 1 см;

Мед, сахар или сироп – по вкусу.

Очистите корень имбиря, нарежьте максимально тонкими пластинками.

Очистите гранат и разомните зерна, чтобы они пустили сок.

Залейте имбирь кипятком, а через пару минут добавьте гранатовый сок вместе с зернами. По вкусу добавьте сахар, мед или сироп. Дайте чаю настояться, а затем процедите и подавайте.

Крабовый салат с гранатом

Всем поклонникам салата с крабовыми палочками обязательно стоит попробовать этот интересный вариант.

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 150 грамм;

Огурец – 1 шт.;

Яйцо – 2 шт.;

Зерна граната – 70 грамм;

Соль, майонез и зелень – по вкусу.

Отварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте небольшими кубиками крабовые палочки, огурец и яйца.

Очистите от пленок и кожуры зерна граната. Добавьте к остальным ингредиентам гранат, заправьте майонезом. Дополните салат по вкусу солью, перцем и зеленью.

Аккуратно все перемешайте и можно подавать салат к столу.

Салат «Бакинский»

Очень легкий и аппетитный салатик, который станет отличной закуской не только на каждый день, но и на праздничном столе.

Ингредиенты:

Помидор – 1 шт.;

Красный лук – 1 шт.;

Зерна граната – 2 ст. л.;

Гранатовый соус – 2 ст. л.;

Соль, перец и зелень – по вкусу.

Помидор вымойте и обсушите, очистите лук. Нарежьте тонкими кружочками помидоры и выложите на тарелку для подачи. Сверху выложите нарезанный лук.

Присыпьте салат зернами граната, дополните солью, специями и зеленью, сбрызните гранатовым соусом и подавайте.

Лимонад с лаймом и гранатом

Вкусный освежающий витаминный напиток станет отличным дополнением праздничного и ежедневного меню.

Ингредиенты:

Гранат – 2 шт.;

Лайм – 1 шт.;

Коричневый сахар – 50 грамм;

Минеральная вода – 500 мл;

Мята и лед – по вкусу.

Очистите гранат от кожуры и пленок. Разомните и процедите сок через сито.

В гранатовый сок добавьте сок 1 лайма (оставьте несколько ломтиков для подачи) и сахар, перемешайте. В стакан выложите лед, пару ломтиков лайма. Можно бросить несколько зерен граната. Наполните стакан до половины фруктовым соком.

Долейте до верха минеральную воду, добавьте мяту и подавайте.

Запеченные свиные ребра с гранатом

Гранатовый соус – прекрасное дополнение к мясным блюдам. Если не знаете, что приготовить на обед, берите на вооружение этот рецепт.

Ингредиенты:

Ребра свиные – 400 грамм;

Гранат – 1/4 шт.;

Сок гранатовый – 350 мл;

Крахмал кукурузный – 1 ч. л.;

Растительное масло – 50 грамм;

Соль и перец – по вкусу.

Для приготовления соуса соедините гранатовый сок с крахмалом. Тщательно перемешайте до однородности. Добавьте немного соли, перца и зерна граната.

Свиные ребра нарежьте порционными кусочками. Выложите на сковороду с разогретым маслом и обжарьте до образования румяной корочки. Посолите и поперчите по вкусу.

Влейте в сковороду соус, доведите до кипения.

Уберите огонь до минимума и томит

Запеченные свиные ребра е ребра до мягкости около 1.5 часов.

Салат с грушей, козьим сыром и гранатом

Каждый ингредиент этого блюда обладает своим неповторимым вкусом. А вместе они создают уникальный ансамбль, который объединен потрясающей заправкой.

Ингредиенты:

Груша – 1/2 шт.;

Зерна граната – 50 грамм;

Козий сыр – 70 грамм;

Руккола – 1 пучок;

Орехи – 50 грамм;

Оливковое масло – 2 ст. л.;

Рисовый уксус – 1 ст. л.;

Мед или сироп – 1 ч. л.;

Горчичный порошок – 1 щепотка;

Орегано – 1 щепотка;

Соль и перец – по вкусу.

Для приготовления заправки соедините масло, уксус, мед, горчичный порошок, орегано, соль и перец. Перемешайте.

Рукколу вымойте и обсушите. Грушу и сыр нарежьте небольшими кубиками. Орехи подсушите и крупно порубите. Очистите зерна граната. Соедините все на тарелке для подачи.

Полейте салат заправкой, аккуратно перемешайте и подавайте к столу.

Винегрет с гранатом

Дополнить гранатом можно даже классический, любимый многими салат. Получится очень оригинальный вкус!

Ингредиенты:

Свекла – 1 шт.;

Картофель – 2 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Соленый огурец – 2 шт.;

Граната – 1/2 шт.;

Красная луковица – 1/2 шт.;

Консервированный горошек – 200 грамм;

Горчица – 1-2 ч. л.;

Растительное масло – 2 ст. л.;

Красный винный уксус – 1 ч. л.;

Соль, зелень и перец – по вкусу.

Заранее отварите овощи (картофель, морковь и свеклу) в подсоленной воде до мягкости. Остудите, очистите и нарежьте средними кубиками.

Добавьте измельченный лук, горошек, зерна граната и зелень.

Для приготовления заправки соедините масло, уксус и горчицу. Добавьте соль и перец по вкусу.

Вылейте заправку в салат, аккуратно перемешайте и подавайте.





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