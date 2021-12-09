В «Театре села» прошла премьера спектакля «Зайцы спасают Мазая»

14:10 9.12.2021

10 декабря исполняется 200 лет со дня рождения известного русского писателя Николая Алексеевича Некрасова и 150 лет со дня написания его знаменитого произведения «Дед Мазай и зайцы».

В преддверии праздника, 6 декабря, в «Театре села», первом негосударственном сельском театре России, показали премьеру спектакля «Зайцы спасают Мазая». Пьесу, по которой поставили спектакль, написал основатель театра – актер Глеб Данилов.

- Творчество Николая Алексеевича было мне близко, а история деда Мазая показалась очень интересной. К тому же, это не вымышленный персонаж, а прообраз реального человека, который жил в 19 веке. Я написал пьесу, где зайцы стали опытными предпринимателями, занимающимися изготовлением валенок. Они отправляются на День рождения к дедушке Мазаю, но потом история поворачивается очень неожиданно, - рассказал Глеб Данилов.

В постановке задействовано больше 10 человек. Среди них – профессиональные актеры московских театров, выпускники ГИТИСа, ВТУ им. Щепкина, Театрального института им. Бориса Щукина: Ростислав Парцевский, Юрий Бабанов, Анна Немоляева, Кристина Завьялова и Анастасия Масленникова. Эпизодические роли достались студийцам театра Марии Луценко и Ангелине Блохиной. Режиссер-постановщик спектакля – выпускник ГИТИСа, актер и режиссер Данила Дробиков.

- Мы репетировали на трех площадках. Подготовительный период проходил в Москве. После этого у нас были репетиции в Калуге, в городском пространстве «Театра села». И уже на финальной стадии мы «собирали» спектакль на основной площадке театра в селе Льва Толстого Калужской области. Проект сам по себе необычный. Мы используем специальные мобильные декорации, чтобы можно было ездить на гастроли и показывать спектакль в разных населенных пунктах, - рассказал Данила Дробиков.

По словам Глеба Данилова, спектакль «Зайцы спасают Мазая» в день премьеры посмотрели больше 100 детей.

19 декабря «Театр Села» пригласили в село Вятское Ярославской области.

- Это удивительное место, которому Некрасов посвятил целую главу в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Очень скоро мы поедем туда на гастроли и выступим в музее-заповеднике, включенном в ЮНЕСКО, под открытым небом. Это будут первые гастроли нашего театра. Еще для нас стало большим сюрпризом, что нашу деятельность заметила «Википедия» и включила нас во всемирную энциклопедию! – поделился впечатлениями Глеб Данилов.

Он добавил, что основная цель его работы в «Театре села» - не создание постоянной труппы и репертуара, а формирование необходимых условий для показа профессионального театрального искусства в малых населенных пунктах и сельских креативных индустриях.

- Это сложнейший процесс, есть добрая сотня причин, почему спектакль не может состояться в принципе. Спектакль в селе с участием профессиональных артистов – уже событие. Практики, которые мы наработаем в результате деятельности флагмана «Театра села» во Льва Толстого, мы применим для планирования всероссийского проекта «Театр села» как системы сельских театров по всей стране. У нас уже есть хороший бэкграунд, который позволит создать такую систему, разработать маршруты. Для этого, конечно, понадобится помощь спонсоров, но мы уже понимаем, как работает эта система и сможем сформировать уникальное предложение, которое подкреплено нашим опытом работы в селе, - подчеркнул Глеб Данилов.

Справка

«Театр Села» находится в селе Льва Толстого Калужской области. Это первый негосударственный сельский театр, цель которого – развивать театральное искусство в малых населенных пунктах. На своем примере основатели и артисты театра хотят показать, как важно развивать театральную систему не только в крупных городах, но и в селах.

В развитие «Театра села» Глеб Данилов вкладывал собственные деньги. В 2019 году владельца аптеки, с которым театр делил здание, объявили банкротом. Актер Данилов на краудфандинговой платформе смог привлечь более 1 млн рублей, чтобы выкупить часть здания аптеки, которое было выставлено на торги.

Зимой 2020 года Глеб Данилов вместе с лидером рок-группы «Чиж&Co» Сергеем Чиграковым открыл второй сбор средств на ремонт театра и собрал более 2 млн рублей. Суммарно по всем трем проектам «Театр села» стал самым успешным по суммарному сбору средств в истории русского театрального краудфандинга. Проект оставил позади себя Евгения Гришковца, Театр им. Вахтангова и «Квартет И». «Театр села» получил поддержку от Надежды Бабкиной, Александра Панкратова-Черного, Юрия Шевчука, Александра Михайлова, Андрея Державина и многих других известных людей. Также у театра есть собственное городское пространство в г. Калуге на ул. Театральной 5, где также проходят репетиции спектаклей для подготовки и показа их в сельской местности.