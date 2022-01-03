На российском «рынке красоты» появится новый уникальный проект для женщин

14:00 3.01.2022

В 2022 году Intelligentt New Media запускает на российском рынке свой новый проект - Shopping.ru. Он поможет женщинам более эффективно выбирать для себя самые лучшие товары - от косметики до средств по уходу за кожей, телом и волосами.

Основатель и генеральный директор Mother.com и Intelligentt Айтунч Озтюрк уверен, что женщины в России более, чем кто-либо, уделяют внимание своей внешности. «Я провел год в России и понял, что русские женщины ухаживают за собой лучше, чем женщины из других стран. Это у них в крови. Русские женщины зачастую тратят на свою красоту более 30% своей зарплаты. Shopping.ru – это воплощение моего восхищения русским женщинам», - объяснил Айтунч Озтюрк KM.RU свой выбор для выхода на российский рынок.

Shopping.ru станет частью Intelligentt Network, в который в настоящее время входят Mother.com, Stylish.com, Actor.com, Understandable.com, Plusly.com и многие другие проекты. Этому поспособствовало четкое представление Озтюрка о будущем потребительского сектора Интернета. Для достижения такого быстрого роста используется сетевой эффект.

«Вот еще некоторые данные о российском рынке красоты: 70% опрошенных покупателей косметических товаров намерены продолжать покупать косметику в Интернете, и ожидается, что через несколько лет объем рынка превысит 4 миллиарда долларов. 85% населения России в возрасте от 15 до 75 лет имеют доступ к Интернету. В результате вовлеченность в Интернет увеличилась с 2009 года на 56%», - говорит основатель Intelligentt New Media.

Когда дело доходит до «погони» за молодостью и красотой, кажется, что поиск их источников бесконечен. Для этого и создается проект Shopping.ru, который поможет российским потребителям сделать лучший выбор.

«Это наша отличительная черта: мы постоянно стремимся к глобальным и локальным интеграциям одновременно, и мы понимаем особую динамику местных рынков. В России Stylish.com будет называться Shopping.ru с полностью локализованным и индивидуализированным аналогом», - говорит основатель Mother и Intelligentt о будущем Shopping.ru.

