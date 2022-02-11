Косметика Ingrid Millet: история успеха

19:18 11.02.2022

Бренд косметики Ingrid Millet появился недавно, однако уже завоевал женские сердца по всему миру.

В этой статье мы поговорим про историю этого бренда - косметики INGRID MILLET.

История

Все началось в 1959 году, когда французский косметолог Ингрид Мийе основала свою марку профессиональной косметики под названием Ingrid Millet. Основной секрет успеха заключается в том, что в составе косметической продукции легли открытия, касающиеся омолаживания кожи за счет воздействия на нее экстрактов растительных клеток. Основательница марки была первой, кто стал применять эти инновации в индустрии косметики.

Икорная глава в книге успеха Ingrid Millet

Начало 1970-х годов. Мийе путешествовала в районах, примыкающих к Каспийскому морю, и увидела рыбаков, которые ловили осетров. Она была наблюдательной натурой и открыла следующее: несмотря на то, что лица рыбаков были сморщенными от солнца, их руки казались мягкими, гладкими и молодыми. При этом, госпожа Ингрид Мийе обратила внимание на то, как мужчины обрабатывали осетровую икру – при помощи голых рук. По возвращению во Францию, она провела исследование осетровой икры в собственной лаборатории. По результатам анализа, было выявлено то, что данная икра включает в себя огромное количество активных веществ, благоприятно влияющих на восстановление клеток кожи – аминокислоты, жирные кислоты, микроэлементы и витамины.

Благодаря этому открытию, в 1972 году была создана первая в мире линейка косметики, в основе которой лег экстракт осетровой икры - Perle de Caviar. Первая в мире косметика с содержанием черной икры произвела сногсшибательный эффект в мире косметических средств.

Настоящее время

На данный момент, косметический бренд Ingrid Millet состоит из трех линий такого типа косметики. Самый популярный и известный продукт марки Ingrid Millet включает в себя клеточный комплекс черной икры.

Интересный факт – в 2020 году бренд получил награду «Лучший международный бренд эстетической медицины 2020», выданной European Enterprise Awards.

Где можно приобрести косметику от Ingrid Millet?

На территории Российской Федерации приобрести французский бренд профессиональной косметики этого бренда можно в магазине kosmetika-proff. Существует шесть линеек косметики, включающие в себя самые разные средства для омоложения:

1. Крема от морщин;

2. Препараты для восстановления и ухода за возрастной кожей;

3. Косметика, снижающая чувствительность и реактивность кожного покрова.

